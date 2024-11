Arapoti confirma lista de cantores para o aniversário de 69 anos do município

Faltando menos de um mês para a celebração do 69º Aniversário de Arapoti, a cidade se prepara para um fim de ano repleto de celebrações e música de alto nível. Entre os dias 18 e 22 de dezembro, o município vai se tornar o palco de grandes festividades, que contarão com a participação de artistas renomados do cenário nacional.

Continua após a publicidade

A festa deste ano, que marca os 69 anos do município, promete ser uma oportunidade única para quem gosta de um bom sertanejo e músicas de alta qualidade. De acordo com a programação do evento, nomes renomados da música brasileira, como Fernando e Sorocaba, já estão confirmados para agitar a festança durante os cinco dias de celebração.

Continua após a publicidade

O 69º aniversário de Arapoti, terá a abertura oficial com a dupla Fernando e Sorocaba no dia 18 de dezembro. A dupla sertaneja, que conquistou os brasileiros com seu estilo e sucessos que marcam gerações, promete ser um atrativo especial para aqueles que carregam suas músicas desde a infância.

No segundo dia da comemoração, no dia 19 de dezembro, a cidade para para ouvir a dupla João Lucas e Marcelo, que prometem trazer o melhor do sertanejo e do forró para garantir a agitação da comemoração.

Já na quinta-feira (20), a festança conta com a participação especial de Bruno e Barreto, que vem ganhando cada vez mais espaço e destaque no sertanejo nacional. No quinto dia da festa, a cidade receberá a dupla Rick e Renner, que prometem envolver o público nos maiores sucessos da atualidade.

Fechando a comemoração do aniversário de 69 anos de Arapoti, a cidade receberá, no dia 21 de dezembro, a Banda Fruto Proibido que fechará a festança com agitação total. Contudo, a Festa do Peão e o 69º Aniversário do município, prometem ser uma atração especial para quem gosta da festança.

O evento promete reunir moradores não só do município, mas de toda a região e cidades vizinhas em um clima festivo e repleto com as melhores atrações musicais do Brasil, afim de celebrar mais um ano do município.