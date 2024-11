Colégio Cívico-Militar promove ações para celebrar o Dia da Consciência Negra

Na manhã da terça-feira (19), o Colégio Estadual Cívico Militar João Paulo II comemorou o Dia da Consciência Negra com uma série de atividades culturais que destacaram a importância da cultura afrodescendente. A celebração contou com a participação de alunos, professores e membros da comunidade escolar, e foi organizada a partir da iniciativa do aluno Anthony.

O evento incluiu uma apresentação de capoeira, que trouxe a energia e a tradição dessa expressão cultural brasileira, além de oficinas de pintura e confecção de bonecos, permitindo aos alunos e visitantes vivenciar e aprender sobre as raízes e a história da cultura afro-brasileira. As atividades promoveram uma reflexão sobre a contribuição dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira e a valorização de suas tradições.

Durante a celebração, a diretora do colégio, Karina, recebeu uma cópia do certificado de Município Antirracista, entregue à cidade de Arapoti pelo Ministério Público do Paraná, como reconhecimento pelas ações de combate ao racismo e promoção da igualdade racial no município.

Além disso, a aluna Camila, que participou do projeto “Ganhando o Mundo” e foi para o Canadá para adquirir novas experiências e ideias, também fez uma apresentação. Camila compartilhou com a comunidade escolar sua vivência no exterior e como as ideias que trouxe podem contribuir para o desenvolvimento e transformação de sua cidade natal, Arapoti.

O evento foi uma oportunidade para refletir sobre a importância da educação, da cultura e da promoção da igualdade racial, destacando o papel da escola e da comunidade na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.