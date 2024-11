Equipe paranaense vai realizar missão humanitária no Pará

Uma equipe composta por três médicos e 25 estudantes de medicina de Campo Mourão (PR) está pronta para embarcar em uma missão humanitária para oferecer atendimentos de saúde às comunidades ribeirinhas de Prainha, no estado do Pará. A missão, organizada pelo Projeto Humanika, em parceria com a ONG Amazônia Canaã, será realizada entre os dias 23 de novembro e 3 de dezembro. O grupo partirá de Maringá e Curitiba, passando por São Paulo e Santarém (PA), antes de seguir de barco até os vilarejos de Boa Vista do Cuçari e Itamucuri, na região do Rio Amazonas. A viagem percorrerá um total de 3.386 km, com tempo estimado de 20 horas.

Durante os dez dias de missão, os voluntários realizarão um total de 1.400 consultas ambulatoriais, 60 procedimentos cirúrgicos, incluindo vasectomias e remoções de hérnias e cistos, e distribuirão 10 mil cápsulas de medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. O projeto é parte de um esforço contínuo de apoio à saúde das populações ribeirinhas da região, com a ONG Amazônia Canaã atuando há 25 anos na área.

Os custos da viagem, que incluem passagens e alimentação, são pagos pelos próprios voluntários, que desembolsam cerca de R$ 4 mil cada. Além disso, medicamentos e materiais médicos foram adquiridos ou arrecadados ao longo do ano pelos participantes. Desde sua criação, em 2022, o Projeto Humanika já mobilizou um total de 8 médicos e 70 estudantes do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, realizando mais de 2.400 consultas e 310 procedimentos cirúrgicos, além de distribuir cerca de 20 mil medicamentos.

Para os voluntários, como a estudante Julia Marques Fistarol, participar da missão representa uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Já Matheus Del Cistia, que esteve presente em todas as edições do projeto, destaca o impacto transformador da experiência: “É um choque de realidade que nos faz repensar a vida e valorizar as oportunidades que temos.”

A terceira edição da missão tem o apoio do Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, que reforça o compromisso com a saúde das populações mais vulneráveis da região amazônica.