Brazense pede ajuda para tratamento de doença que pode levar à cegueira

Nícolas Martins, um jovem de 22 anos, natural de Wenceslau Braz, na região do Norte Pioneiro, vive um grande desafio desde que foi diagnosticado com ceratocone há três anos. A condição, que afeta a córnea dos olhos e causa distorções na visão, tem gerado sérias dificuldades para o jovem, que é dono de uma lanchonete no município.

Continua após a publicidade

Desde pequeno, Nícolas sempre precisou utilizar óculos de grau para enxergar com mais nitidez. Porém, com o passar dos anos, por mais que o grau dos óculos aumentassem, a visão do jovem foi ficando cada vez mais turva, o que o levou a um estágio de problema de visão muito mais avançado.

Continua após a publicidade

Exames médicos apontam presença da ceratocone. Foto: Arquivo Pessoal

Três anos atrás, em 2021, Nícolas realizou uma consulta de rotina, quando foi diagnosticado com ceratocone, uma doença progressiva que provoca a deformação da córnea, prejudicando a visão e causando um desconforto extremo.

No caso de Nícolas, o olho direito apresenta um grau severo da condição, com menos da metade da capacidade visual, o que deixa a visão com uma nitidez precária, dificultando o reconhecimento de pessoas e objetos a uma distância média. Mesmo com o uso dos óculos de grau, Nícolas enfrenta dificuldades constantes, tanto em sua rotina diária quanto no trabalho.

O jovem, que é dono de uma lanchonete em Wenceslau Braz, sente muita dificuldade em realizar algumas atividades do serviço. “Mesmo utilizando óculos com grau muito elevado, sinto muita dificuldade em realizar algumas tarefas, como quando preciso sair para fazer entregas, é muito difícil enxergar a uma distância média”, lamentou Nícolas.

Além do olho direito, o olho esquerdo de Nícolas também é afetado pela doença, mas em um grau bem mais leve. “O olho esquerdo também possui a ceratocone, mas em um nível bem abaixo em relação ao olho direito, que quase não consigo enxergar”, comentou.

Contudo, a boa notícia é que, segundo orientações médicas, a doença de Nícolas está “estacionada” e, até o momento, não necessita de uma intervenção de urgência, que seria o caso de um transplante de córnea. No entanto, a qualidade de sua visão depende da realização de uma cirurgia de implante do anel intraestromal no olho direito, procedimento recomendado pelos médicos para reduzir a dependência de lentes corretivas e melhorar significativamente sua visão.

Porém, com um custo estimado em torno dos R$ 12 mil, a cirurgia e os custos relacionados são um grande obstáculo para Nícolas que, como autônomo, não possui condições financeiras para arcar com o valor.

“Depois que refiz os exames, na semana passada, e vi que realmente precisaria da cirurgia, percebi que o valor total, tanto dos procedimentos quanto da recuperação pós-cirurgia, está fora da minha realidade atual”, lamentou Nícolas.

Contudo, em um gesto de coragem e esperança, Nícolas decidiu iniciar uma arrecadação para viabilizar o pagamento da cirurgia através de uma vaquinha virtual. “Qualquer ajuda será bem-vinda”, declarou Nícolas nas redes sociais.

Para aqueles que desejam ajudar, podem entrar diretamente na Vaquinha Virtual ou entrar em contato com Nícolas através do telefone (43) 99672-5970. O jovem também agradece a todos que contribuírem com qualquer valor enviado, reconhecendo o apoio com um passo fundamental para sua conquista.

“Desde já, quero agradecer a todos, de todo o meu coração”, afirmou o jovem. Para ele, a crença nesse momento é de grande valia. “Coloco Deus a frente de tudo, pois sei que vai dar certo”, acrescentou.

Sobre o Ceratocone

O ceratocone é uma doença ocular caracterizada pela deformação da córnea, que se torna progressivamente mais fina e cônica, prejudicando a visão. A condição pode causar astigmatismo irregular, visão turva e fotofobia (sensibilidade à luz). Em casos mais graves, pode ser necessário o uso de lentes rígidas, ou até mesmo um transplante de córnea. Embora a doença não tenha cura, tratamentos como o implante de anéis intraestromais podem ajudar a controlar a progressão e melhorar a qualidade visual dos pacientes.

Em alguns casos, pacientes com essa condição possuem mais de 10 graus no uso de lentes corretivas, as quais, mesmo assim, não garantem total nitidez de visão em certas situações. No geral, é uma doença administrável, mas em quadros avançados essa condição pode levar à cegueira.