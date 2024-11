Arapoti supera ano anterior e conquista Selo Diamante do Tribunal de Contas

Arapoti alcançou o Selo Diamante no índice de transparência do Tribunal de Contas, com uma pontuação de 95,72%, superando o resultado de 82,69% obtido no ano anterior. A melhoria no desempenho é atribuída ao aprimoramento dos portais de transparência da cidade, que passaram a fornecer informações de forma mais eficiente e otimizada, facilitando o cruzamento de dados com órgãos controladores.

A pontuação do município foi obtida por meio de uma avaliação detalhada do Tribunal de Contas, que verifica a qualidade e a acessibilidade das informações públicas disponíveis para a população. O índice de transparência reflete a capacidade do governo municipal de prestar contas de maneira clara, precisa e atualizada, garantindo que os cidadãos possam acompanhar a aplicação dos recursos públicos.

O prefeito de Arapoti, Irani Barros, comemorou o resultado e destacou a importância da transparência na gestão pública. “O maior compromisso de quem lida com dinheiro público deve ser a transparência, uma vez que a população tem o direito de saber como o recurso está sendo aplicado e como o trabalho está sendo realizado. Com a tecnologia, alcançamos o poder de ter informações na palma da mão, inclusive a prestação de contas, que demanda aprimoramento e atualização diária do poder público, sendo esse um dos compromissos da nossa gestão”, afirmou.

O Selo Diamante é uma certificação concedida a municípios que atendem a critérios elevados de transparência e eficiência na disponibilização de dados públicos. A pontuação obtida por Arapoti coloca o município em um patamar de excelência, reconhecendo o esforço da administração local em promover a clareza e o acesso à informação.

A melhoria contínua da transparência nas administrações municipais é um dos pilares para garantir a participação ativa da população no controle social, contribuindo para uma gestão pública mais eficiente e alinhada com os princípios da democracia.