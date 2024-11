Jaguariaíva realiza mutirão de limpeza em prol do Dia Nacional do Combate à Dengue

Nesta terça-feira (19), em celebração ao Dia Nacional de Combate à Dengue, a prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente (Setma), promoveu uma atividade em prol do combate ao mosquito e à doença no município, buscando promover maior segurança para os moradores.

A atividade, que envolveu um mutirão de limpeza em um terreno localizado na saída do município em direção ao Sertão, que tem sido alvo de descarte irregular de lixo, foi realizada com uma atenção especial dos agentes de endemias e saúde, que trabalharam durante o dia para garantir a limpeza do local.

A limpeza do terreno vem sendo realizada repetidamente pela administração municipal, refletindo assim, o esforço constante dos agentes para reduzir os focos do mosquito e prevenir que a doença se espalhe entre os moradores locais.

Além das atividades de limpeza, a prefeitura reforçou a importância da colaboração da população na luta contra a dengue. O descarte irregular de lixo e o acúmulo de água parada em diversos locais são alguns dos maiores desafios encontrados no combate ao mosquito, sendo assim, a participação ativa da população, para manter os locais limpos, é essencial para manter o controle da doença.

Com a atividade desta terça-feira, a prefeitura de Jaguariaíva reforça seu compromisso com a saúde da população local, reforçando a importância da eliminação dos focos do mosquito e da propagação da doença dentro do município.