Cozinheira de Arapoti está entre as campeãs do concurso “Melhor Merenda do Paraná”

Nesta segunda-feira (18), as melhores merendas do Paraná foram selecionadas através da etapa final do concurso “Melhor Merenda do Paraná”, que contou com 32 finalistas e 524 receitas. Entre elas, a cozinheira Gislaine Aparecida Xavier, de Arapoti, foi a terceira colocada no ranking final.

O concurso Melhor Merenda do Paraná, é uma iniciativa inédita do estado paranaense, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Sesa) e pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), afim de valorizar o trabalho das merendeiras das escolas, além de promover a ampliação de ideias que podem incrementar o cardápio escolar.

Ao todo, foram 524 inscritas para a seleção final, que selecionou 100 receitas que, a partir de agora, vão compor um livro exclusivo assinado pela chef Manu Buffara, jurada do concurso reconhecida recentemente como uma das melhores chefs do mundo pelo prêmio The Best Chef Awards, que participou de uma roda de conversa com as finalistas nesta segunda-feira.

Entre as quatro melhores receitas do Paraná, está a “maionese de batata-doce”, criada por Gislaine Aparecida Xavier. A receita, que utiliza inhame no molho para ficar mais saudável, para os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa, de Arapoti, no Norte Pioneiro, foi a terceira colocada no ranking final do concurso.

Vinda de uma família de merendeiras, Gislaine sempre sonhou em cozinhar no colégio, onde está há quatro anos. Era um sonho trabalhar naquele colégio como merendeira. Eu entrava lá para cozinhar em provas do Enem, do Enade, e quando me convidaram para trabalhar eu quase nem acreditei. Antes eu cozinhava em restaurante e festas”, disse.

“Quando comecei a fazer o prato, o pessoal falava que as crianças não iam gostar, usamos o inhame no creme para ficar mais saudável, mas elas adoram. Os dias que não vou trabalhar elas até reclamam”, acrescentou Gislaine.

A vitória de Gislaine, que representa o Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, foi um reflexo de sua dedicação ao trabalho e à valorização dos ingredientes locais. A Maionese de Batata Doce com Molho de Inhame, prato vencedor, combina elementos tradicionais da culinária regional com uma proposta nutritiva e acessível, destacando-se pela criatividade e pela utilização de alimentos saudáveis e de fácil acesso.

RANKING COMPLETO DO CONCURSO

Em primeiro lugar, o concurso selecionou Clarice Iaciuk Costa Rosa, merendeira do Colégio Estadual do Campo Cristo Rei, de Prudentópolis, que elaborou o “charuto recheado com arroz cozido em caldo de feijão”. Há 12 anos na profissão, ela fez uma enquete com os alunos para escolher uma receita que representasse a cidade, que tem a maior colônia ucraniana do Brasil e é também a Capital Nacional do Feijão Preto.

O pão de talos e folhas é receita da Diná Aparecida Gavelik, que ficou em segundo lugar na premiação. Ela trabalha no Colégio Estadual do Campo Nossa Senhora da Conceição, em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O prato reaproveita as sobras de ervas e verduras usadas em outras refeições para dar mais sabor ao lanche dos alunos, evitando o desperdício.

Em terceiro lugar, Gislaine Aparecida Xavier apresentou sua inovadora maionese de batata-doce, que utiliza inhame no molho para ficar mais saudável. Por fim, e não menos importante, Vângela de Jesus Pereira dos Santos, do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de Paranaguá foi a quarta colocada com a feijoada poveira, um prato refeito em uma versão mais simples para a realidade escolar.

Acompanharam a premiação a primeira-dama Luciana Saito Massa; os secretários estaduais do Planejamento, Guto Silva; da Comunicação, Cleber Mata; da Saúde, Beto Preto; da Justiça e Cidadania, Santin Roveda; e da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani; os deputados estaduais Hussein Bakri, Pedro Paulo Bazana e Ricardo Arruda; o diretor de Suprimentos e Infraestrutura do Senac/PR, Sidnei Lopes de Oliveira; e o artista Toto Lopes.