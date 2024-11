Arapoti vai comemorar o Dia da Consciência Negra com atividades culturais

Na próxima quarta-feira (20), data que marca o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, que visa valorizar e celebrar as raízes negras no Brasil, a prefeitura de Arapoti realizará um evento especial repleto da cultura, música e gastronomia da cultura negra, o 2º Happy Hour.

Continua após a publicidade

O evento, que será realizado na Casa da Cultura de Arapoti, localizada na antiga Estação Ferroviária, promete envolver o público em um ambiente acolhedor, repleto de aspectos culturais das raízes afrodescendentes integradas à cultura brasileira.

Continua após a publicidade

A programação conta com uma vasta gama de eventos que prometem imergir os participantes nos aspectos culturais afrodescendentes. De acordo com a programação, o evento começará a partir das 13h00 e estenderá as atividades até às 18h00.

Entre as atividades do evento, estão a exposição de trabalhos artesanais do Grupo Quilombola Família Xavier. Outra atividade impactante do evento, é a apresentação musical de samba e pagode do Marquinho Show, que representa a imersão da cultura afrodescendente no Brasil.

Além da apresentação do famoso "sambinha", haverá uma apresentação musical com o maestro Admilson, renomado no mundo musical. A exibição do documento "Herança viva: Narrativas da Comunidade Quilombola em nossa cidade", produzido pelo Studio Musketeer é uma das principais atrações do evento, representando o impacto dos afrodescendentes para o município de Arapoti.

Além de celebrar a valorização das raízes afrodescendentes em nosso país, o 2º Happy Hour contará com a presença de vendas de alimentos, que busca arrecadar fundos para o Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Arapoti (PACAA).

Contudo, o 2º Happy Hour, que em português significa “Hora Feliz”, é uma oportunidade única de aprendizado e valorização da cultura afrodescendente, além de trazer consigo a oportunidade de ajudar o PACAA com a arrecadação.