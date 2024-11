Colisão entre moto e caminhonete mata homem no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta quarta-feira (13) tirou a vida de um motociclista na rodovia BR-153 no trecho que passa pelo município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer e uma pick-up Fiat Strada.

Conforme os relatos colhidos no local, o condutor da Strada seguia pela rodovia sentido Ibaiti quando teria sido surpreendido pelo motociclista que acessava a pista. Com isso, não foi possível frenar o veículo a tempo e a pick-up atingiu a motocicleta.

Com a violência do impacto, o homem de 59 anos que conduzia a motocicleta teve ferimentos graves. Ele não resistiu e morreu no local. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital de Ibaiti para receber atendimento médico. Ele chegou a realizar o teste do bafômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, foi acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.