Cozinheira de Arapoti vence etapa regional do concurso “Melhor Merenda do Paraná

A merendeira Gislaine Aparecida Xavier, do Colégio Estadual Rui Barbosa, em Arapoti, foi a vencedora da etapa regional do Concurso da Melhor Merenda do Paraná, com a receita inovadora de Maionese de Batata Doce com Molho de Inhame. O concurso tem como objetivo valorizar a alimentação escolar no estado, promovendo a criação de pratos nutritivos, saborosos e criativos, além de incentivar práticas alimentares saudáveis entre os estudantes.

A competição é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEED), e busca destacar a importância das merendas oferecidas nas escolas públicas, considerando a qualidade nutricional e a criatividade dos pratos. A etapa regional é uma das fases do concurso, que conta com a participação de merendeiras e merendeiros de diversas escolas do Paraná. As receitas são avaliadas por um júri especializado, que analisa não apenas o sabor, mas também os aspectos de saúde, apresentação e viabilidade de produção.

A vitória de Gislaine, que representa o Núcleo Regional de Educação de Wenceslau Braz, foi um reflexo de sua dedicação ao trabalho e à valorização dos ingredientes locais. A Maionese de Batata Doce com Molho de Inhame, prato vencedor, combina elementos tradicionais da culinária regional com uma proposta nutritiva e acessível, destacando-se pela criatividade e pela utilização de alimentos saudáveis e de fácil acesso.

Agora, Gislaine segue para a próxima etapa do concurso, onde disputará com outros vencedores regionais do estado. O concurso tem sido uma plataforma importante para destacar o papel fundamental da merenda escolar na formação de hábitos alimentares saudáveis entre os jovens paranaenses.