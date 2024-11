Homem é preso com grande quantidade de maconha em Ibaiti

Um homem foi preso no início da madrugada desta quinta-feira (07) em posse de uma grande quantidade de maconha. A ocorrência foi registrada no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um suspeito conhecido no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas estava indo até a cidade de Londrina com seu GM Celta para buscar uma grande quantidade de maconha.

Diante da denúncia, as equipes policiais reforçaram o patrulhamento na região sendo que, por volta da 00h30, o veículo foi avistado transitando na PR-435 na região do bairro Campinho. A equipe policial deu voz de abordagem ao motorista que empreendeu fuga. Porém, após cerca de dois km de perseguição, o homem acabou sendo abordado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Já ao revistar o automóvel, a equipe encontrou 83 tabletes de maconha que, ao serem pesados, totalizaram 49,9 kg da erva, além de uma porção de 15 gramas de haxixe. Indagado sobre a situação, o suspeito disse que pegou a droga em Londrina e entregaria em Ibaiti.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com as drogas e o automóvel que foram apreendidos.