Arapoti está entre os cinco melhores municípios do Brasil em prêmio de Saúde Bucal

Arapoti foi reconhecida como uma das cinco melhores cidades do Brasil no Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal, conquistando o primeiro lugar na macrorregião Sul. A premiação, que se refere ao ano base de 2023, é concedida pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO) e avalia municípios com populações entre 20 e 50 mil habitantes, destacando as cidades que se destacam na qualidade dos serviços odontológicos oferecidos à população.

Continua após a publicidade

O município alcançou a primeira colocação tanto no Paraná quanto na Macrorregião Sul, evidenciando a excelência do atendimento odontológico gratuito prestado aos arapotianos. O prêmio é um reflexo da boa gestão pública, que prioriza a saúde bucal como uma das áreas essenciais para o bem-estar da população.

Continua após a publicidade

Os critérios de avaliação são baseados em nove dimensões, que incluem a estrutura dos serviços de saúde bucal, o cumprimento de metas, a qualidade da assistência odontológica, os investimentos realizados na área e a competência na gestão dos serviços. A alta pontuação de Arapoti reflete o compromisso do município com a qualidade do atendimento, o que tem sido uma marca registrada da gestão local.

O prefeito Irani Barros comemorou a conquista e ressaltou o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e das equipes envolvidas diretamente no atendimento à população. “Esse título reforça nosso compromisso com a saúde da população, com atendimento 100% gratuito e com a qualidade que nossa população merece. Agradeço pelo trabalho das equipes, sem vocês nada disso seria possível. O investimento em estrutura e capacitação dos profissionais continua para que Arapoti esteja sempre em destaque e o principal, nossa população seja bem cuidada”, afirmou o prefeito.

A Secretária de Saúde, Andréa Cristina Silva, também parabenizou as equipes, destacando o trabalho da Coordenação de Saúde Bucal. Ela ressaltou que a premiação é resultado de uma gestão que investe em políticas públicas eficazes e oferece aos profissionais da área as ferramentas necessárias para um atendimento de alta qualidade.

Atualmente, Arapoti oferece atendimento odontológico em todas as suas unidades de saúde, incluindo a recém-inaugurada unidade no Jardim Bosque. Além disso, a cidade conta com o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que disponibiliza sete dentistas e equipes qualificadas para atender às demandas da população.