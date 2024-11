Vice-prefeito participa de reunião para fortalecer o setor imobiliário em Arapoti

Na manhã de quinta-feira (07), o vice-prefeito Potinho representou o prefeito Irani Barros durante uma reunião do CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis) realizada na sede regional do Sicredi, em Arapoti. O evento contou com a presença do presidente do CRECI, Luiz Celso Castegnaro, e teve como objetivo a posse da nova delegada e da diretoria dos corretores de imóveis do município.

O encontro destacou a importância de fortalecer o mercado imobiliário local, com um foco especial na valorização das profissionais mulheres que atuam na área. A nova gestão busca, entre suas prioridades, combater o exercício ilegal da profissão e assegurar a valorização dos corretores de imóveis formalmente registrados. A presença de autoridades locais e regionais reafirma o compromisso com o desenvolvimento do setor e o cumprimento das normativas profissionais.

Além de Castegnaro, estavam presentes o novo promotor de Justiça de São Pedro, Carlos Edoardo Novoa Borges de Barros Reis, que acompanhou as discussões sobre a atuação do CRECI no município. Representantes da cooperativa Sicredi Novos Horizontes também marcaram presença, incluindo o diretor executivo Neuri Saggin e o presidente do Conselho de Administração, Luciano Dias Carneiro Kluppel.

O Legislativo municipal foi representado pelo presidente da Câmara, Luciano Vavá, e pelo vereador Edilson Corcine, que também participaram das discussões sobre o papel da entidade na organização do mercado imobiliário local. A presença de autoridades jurídicas, cooperativas e representantes do poder público no evento foi um reflexo da colaboração entre os diferentes setores da sociedade para o fortalecimento da profissão.

A reunião também teve como tema o combate à informalidade no mercado, destacando a necessidade de garantir a legalidade nas transações imobiliárias e a proteção dos consumidores.