Família de prefeito é feita refém durante assalto em Sengés

Familiares do prefeito de Sengés, nos Campos Gerais, vivenciaram momentos de pânico e medo ao terem sua casa invadida por criminosos armados durante um assalto registrado na manhã da quarta-feira (06).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, quatro criminosos invadiram a residência da filha e do genro do prefeito Nelson Pezinho e anunciaram o assalto. Além do casal, uma funcionária também foi feita refém pelos criminosos que amarraram e amordaçaram as vítimas.

Na sequência, as vítimas vivenciaram momentos de pânico e terror sob a mira dos criminosos que agiram com violência agredindo as vítimas em busca de objetos de valor. Após passar algum tempo na residência, os suspeitos fugiram levando dinheiro, joias, eletrodomésticos e um automóvel VW/Tiguan, placas com placas FYL1144.

Por volta das 11h00, uma câmera de vigilância registrou imagens do veículo das vítimas sendo levado pelos criminosos transitando pela rodovia PR-151 sentido a Jaguariaíva.

Após serem liberados pelos criminosos, as vítimas conseguiram acionar a equipe da Polícia Militar. O caso foi repassado a Polícia Civil que investiga o crime.

Felizmente, apesar do susto e dos prejuízos, as vítimas passam bem.