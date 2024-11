Sengés vai sediar a oitava etapa Leste de Velocross

Sengés será o palco de muita adrenalina e emoções vibrantes entre os dias 16 e 17 de novembro. A cidade sediará a oitava etapa Leste de Velocross, um evento que promete atrair pilotos de destaque e entusiastas do esporte. A competição acontecerá no Complexo Esportivo Jaime Jorge, mais conhecido como Campão, onde uma pista preparada aguarda os participantes.

As atividades vibrantes do evento terão início às 12h00 do sábado (16), e seguirão no domingo (17), com largada às 08h00. O evento promete reunir mais de 200 pilotos no município, dispostos a lutar pela primeira colocação e dar tudo de si durante a etapa da competição.

Entre os mais de 200 candidatos confirmados para participar do evento, Sengés receberá o grande campeão Brasileiro e Paranaense da modalidade, Ismael Hojas, que promete deixar o evento ainda mais interessantes para os entusiastas do esporte. Além disso, o evento contará com a presença de diversas equipes que disputam no nível nacional da modalidade.

A expectativa é que a etapa em Sengés atraia um grande público, sendo uma oportunidade para fãs e curiosos presenciarem de perto as emoções do velocross, uma modalidade caracterizada pela alta velocidade e destreza dos pilotos em terrenos desafiadores.

VELOCROSS

O Velocross é uma modalidade de motociclismo off-road que combina velocidade, habilidade e resistência. Ao contrário do motocross, que inclui saltos e obstáculos elevados, o Velocross foca em terrenos mais planos, com curvas desafiadoras e superfícies irregulares. As provas são realizadas em circuitos fechados e os pilotos competem para completar o percurso no menor tempo possível.

A modalidade exige controle preciso das motocicletas, que enfrentam solos escorregadios e poeirentos. Os pilotos devem ser ágeis e ter grande domínio das manobras, principalmente nas curvas apertadas. Popular entre os fãs de esportes radicais, o Velocross proporciona competições emocionantes, com disputas acirradas e muita adrenalina. A modalidade atrai pilotos de todos os níveis, desde amadores até profissionais, que buscam desafiar seus limites e conquistar grandes vitórias.