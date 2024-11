Homicídio em Arapoti leva a megaoperação contra o tráfico de drogas

Equipes policiais foram as ruas nesta quarta-feira (06) para realizar o cumprimento de mandados de prisão relacionados a uma investigação envolvendo um homicídio registrado em Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a ação contou com a participação de policiais civis e da Polícia Penal, além da Guarda Municipal de Itararé. A ação teve como alvo uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em municípios como Arapoti, Jaguariaíva, Ponta Grossa e Região Metropolitana de Curitiba.

Conforme explicou o delegado Gumercindo Athaíde, da Polícia Civil de Arapoti, as investigações começaram a partir de um homicídio registrado no município no ano de 2022. “Durante as investigações do homicídio, identificamos que haviam pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em nossa região, além de Ponta Grossa e RMC”, explicou.

Durante a ação, foram cumpridos 28 mandados sendo realizada a prisão de suspeitos e apreensão de drogas e munições. “Estas pessoas devem ser indiciadas pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa”, completou o delegado.