Parvovirose Canina: entenda o que é a doença que pode matar seu pet

Nada é mais preocupante para um tutor de pet do que ouvir do veterinário que seu filhote tem parvovirose canina. Essa doença, infelizmente comum em cães mais novinhos e não vacinados, é altamente contagiosa e pode ser fatal se o animal não receber os cuidados necessários rapidamente.

MAS O QUE É A PARVOVIROSE CANINA?

A parvovirose canina é uma doença séria e altamente contagiosa que preocupa muitos “pais” e “mães” de pets, especialmente se o animal ainda for um filhote. Causada por um vírus resistente e agressivo, essa enfermidade ataca principalmente o sistema gastrointestinal dos cachorros, provocando sintomas intensos e potencialmente letais.

Conforme explica o doutor Cláudio Manoel Livramento, médico-veterinário em Wenceslau Braz, a doença, além de ser de alto risco e contagiosa, possui um tratamento difícil e, por mais intensos que sejam, a taxa de mortalidade por conta da doença é alta. “O tratamento é muito difícil e possui alta taxa de mortalidade entre os filhotes”, explica.

Recentemente, na última terça-feira (05), o doutor Cláudio foi acionado para atender um cãozinho, que infelizmente veio a óbito. Segundo ele, o animal apresentou sintomas parecidos com os da parvovirose canina, mas que ainda não foram realizados diagnósticos para definir se foi ou não a doença.

“O diagnóstico não foi feito, mas, por precaução, recomendo a todos que avaliem e adequem a situação sanitária de seus pets”, afirmou o doutor. Conforme explica Cláudio, a vacinação é o meio ideal para combater a doença. “A maneira mais recomendada de combater, e evitar que seu pet seja contagiado pela doença, é a vacinação dos animais”, acrescentou.

De acordo com as explicações do doutor, o vírus da parvovirose canina é altamente contagioso e pode ser transmitido através do contato entre eles, por secreções nasais e orais, através de animais doentes, contaminação do ambiente por fezes de diarreia, dos potes de água e comida contaminada.

COMO IDENTIFICAR?

Os principais sintomas da parvovirose canina incluem diarreia severa (frequentemente com sangue), vômitos, falta de apetite, letargia e febre. A A diarreia intensa pode levar à desidratação rápida, uma das maiores preocupações no quadro da doença. Diante de qualquer um desses sinais, é essencial procurar atendimento veterinário imediato, pois o diagnóstico precoce aumenta as chances de sobrevivência do animal.

Contudo, de acordo com informações divulgadas pelo doutor Cláudio, caso haja a presença destes sintomas e o animal não for rapidamente atendido, o óbito pode ocorrer entre dois ou três dias após a presença dos sintomas.

DICAS DA INTERNET

Apesar de ser uma doença comum entre cachorros filhotes e em cães que moram nas ruas, a solução para a parvovirose pode existir. Diversos tutorias da internet apontam que o suco do quiabo pode ser uma boa opção para salvar os animais contaminados pela doença.

Para preparar o remédio, basta colocar o quiabo em um liquidificador, batê-lo e, por fim, dar ao cachorro contaminado. Experiências apontam que em cerca de cinco dias o cachorro pode ser salvo, sem a necessidade de medidas drásticas.

A parvovirose é uma doença devastadora, mas a prevenção e o cuidado adequado podem fazer toda a diferença para proteger o filhote. Informar-se sobre o ciclo de vacinas e as medidas de proteção são passos essenciais para todo tutor que quer garantir uma vida longa e saudável ao seu cachorro.

