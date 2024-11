Alunos de Arapoti são destaque em quatro categorias do “Agrinho 2024”

Arapoti se destacou na premiação do Agrinho 2024, conquistando prêmios em todas as quatro categorias em que participou como desenho, redação, experiência pedagógica e escola Agrinho. A cerimônia de premiação ocorreu em Curitiba e contou com a presença do prefeito Irani Barros, do vice Potinho, da secretária de Educação Mayara F. Cruz, além de diretores, alunos e professores das escolas envolvidas.

Os projetos premiados foram desenvolvidos nas escolas Clotário Portugal, Telêmaco Carneiro, Dona Zizi e Romana Carneiro Kluppel. A Escola Clotário Portugal e a Escola Romana Carneiro Kluppel se destacaram especialmente, conquistando o primeiro e segundo lugares na categoria Escola Agrinho. Esta categoria teve apenas três escolas premiadas em todo o estado, evidenciando o excelente desempenho das instituições de Arapoti.

A participação da equipe da Educação de Arapoti, junto com alunos e professores, ressalta o comprometimento e a dedicação de todos os envolvidos no desenvolvimento de projetos que visam à educação de qualidade e à valorização das práticas pedagógicas. O reconhecimento no Agrinho 2024 reflete o esforço contínuo das escolas em promover atividades educativas que envolvem a comunidade e estimulam o aprendizado de maneira criativa e inovadora. O sucesso nas premiações representa um incentivo para a continuidade de projetos que beneficiam os estudantes e a população local.