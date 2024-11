Casa Civil e Amunorpi promovem reunião em Joaquim Távora

A Coordenadoria Regional da Casa Civil no Norte Pioneiro e Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi) promovem na próxima quarta-feira (13) um encontro para celebrar o aniversário do município de Joaquim Távora e também para debater assuntos importantes para o desenvolvimento da região.

O presidente da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal, o Daio, falou um pouco sobre os assuntos principais da reunião. “A reunião será realizada em conjunto onde a pauta principal será a apresentação dos chefes que trabalham nos órgãos ligados ao Governo do Estado na região além da apresentação dos prefeitos eleitos ou reeleitos nos 18 municípios que fazem parte da Amunorpi onde serão repassadas informações importantes para estes gestores”, comentou.

Além disso, o encontro também vai debater temas importantes para o desenvolvimento do município e também da região do Norte Pioneiro, tais como o Projeto de Segurança “Olho Vivo” e Programa Protetor, além de debate sobre como colocar os municípios do Norte Pioneiro no Mapa do Turismo paranaense e brasileiro. Na área da Cultura, também será realizado um debate sobre a criação dos Conselhos de Cultura dos Municípios.

O encontro está marcado para acontecer a partir das 09h30 da quarta-feira na Câmara de Vereadores de Joaquim Távora situada a Rua João Rodrigues Almeida, número 377, no bairro São Lucas.