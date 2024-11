Atleta de Santo Antônio da Platina é contratado pela Ponte Preta

No dia 21 de outubro, a Associação Atlética Ponte Preta, agremiação esportiva brasileira da cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, anunciou a contratação de um novo reforço para a equipe, o jovem André Henrique Ferreira de Camargo, de 20 anos, natural de Santo Antônio da Platina.

Conhecido por muitos como Andrezinho, o jovem atleta ganhou destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, onde se destacou ao marcar um golaço pela equipe do Operário contra o Santos. A performance do atleta chamou a atenção não só do público presente, mas também de olheiros de clubes interessados em novos talentos.

Andrezinho revelou que sua estreia com a camisa da Ponte Preta ocorrerá em breve, gerando grande expectativa entre os torcedores do clube. A chegada do jovem talento ao clube reforça o esforço e a dedicação.

O anúncio de sua contratação foi realizado na segunda-feira (21), em uma transmissão do programa “Resenha Esportiva com Seu Cláudio”.