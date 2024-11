APAE de Arapoti vai realizar Leilão Virtual para arrecadar fundos; veja como participar

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Arapoti, realiza no próximo dia 10 de novembro, a Live Leilão Solidário 2024, evento que se tornou uma importante fonte de arrecadação para a instituição. A transmissão será feita ao vivo pelo canal da APAE no YouTube, possibilitando que pessoas de diversas localidades acompanhem e deem seus lances nos itens leiloados.

O Leilão Solidário, que será realizado no dia 10 de novembro a partir das 13h30 no canal de transmissão da instituição, é uma iniciativa que visa a arrecadação de fundos para que a instituição possa dar continuidade em seus atendimentos.

Com os recursos arrecadados, a instituição pretende continuar investindo cada vez mais no atendimento aos alunos, ofertando um local seguro e com adequações necessárias para atender às necessidades de cada aluno da instituição.

Os interessados em participar do leilão, podem acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da APAE, no YouTube, onde serão apresentados os itens que serão leiloados. Além disso, a APAE criou um grupo exclusivo no WhatsApp para lances antecipados e orientações sobre o evento, permitindo que os participantes façam suas ofertas de maneira prática e ágil.

Aqueles que desejarem participar do evento, devem acompanhar a transmissão através do canal do YouTube, APAE de Arapoti. Além disso, aqueles que desejarem entrar no grupo dos lances do leilão, podem acessá-lo através do link https://chat.whatsapp.com/FhKLSop4R1S9mm3OJ1jU8K.