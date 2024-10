Prefeitura de Arapoti inaugura nova Unidade de Saúde no Jardim do Bosque

Na tarde desta quarta-feira (30), a prefeitura de Arapoti deu um passo significativo em direção a melhorias na qualidade da saúde local ao inaugurar uma nova unidade de saúde dentro do município. A unidade, que fica localizada no Jardim do Bosque, reflete o compromisso da administração com a ampliação do acesso à saúde para a população.

A Unidade de Saúde Ercídia Carneiro, que não é a primeira construída pela prefeitura neste ano, foi projetada para atender moradores de seis bairros da região, que agora contam com uma estrutura mais próxima e moderna para os tratamentos de saúde da população local.

O novo edifício, oferece uma série de serviços essenciais, incluindo atendimento médico, odontológico e farmacêutico, além de salas específicas para vacinação e curativos. Essa estrutura é acompanhada de equipamentos modernos e conta com uma equipe de profissionais qualificados para realizar atendimentos preventivos e tratamentos.

A proposta é que o novo local funcione como um ponto de apoio fundamental para o acompanhamento contínuo de doenças e para a promoção de saúde na comunidade, favorecendo tanto a prevenção quanto a assistência imediata à população.

Com a entrega da nova unidade de saúde, a prefeitura de Arapoti reforça seu compromisso em investir na saúde da população, reforçando o comprimento dos direitos que todo cidadão possui, tornando a construção da nova unidade um passo essencial para garantir serviços de qualidade para todos.