Obras avançam e sonho da casa própria está cada vez mais perto de se realizar em Arapoti

Dezenas de famílias residentes no município de Arapoti estão cada vez mais perto de realizar o sonho da casa própria. Nesta terça-feira (29), a prefeitura do município atualizou o andamento das obras de construção de mais de 300 casas populares no loteamento Emiliano Carneiro Kluppel.

Após os serviços de terraplanagem e demais adequação do terreno, no mês de agosto foram iniciadas as obras de concreto usinado para fundação das residências. Com os serviços acontecendo de forma ágil e dentro do prazo, o primeiro módulo do loteamento que vai contar com 301 residências já começa a tomar forma. Várias casas já foram erguidas e agora seguem para as fases de cobertura e acabamento.

As famílias que passam pelo local começam a perceber que o sonho da casa própria está cada vez mais perto. A obra simboliza a retomada da esperança de conquistar uma moradia digna ou sair do aluguel, visto que o município ficou mais de oito anos sem receber um projeto habitacional, mas agora conta com o maior programa de casas populares da história de Arapoti.

Falando em sonho, a construção do novo residêncial é algo que não atende apenas as expectativas e necessidades da população, mas também tem um significado especial para o prefeito Irani Barros. "Foram muitas idas à Cohapar, negociações com o Governo do Estado e várias tentativas de licitação. Hoje, ver as primeiras casas tomando forma é uma conquista que nos enche de orgulho e reforça que Arapoti está avançando na direção certa", declarou Barros.