Jaguariaíva promove concurso que incentiva a leitura entre crianças e adultos

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) da Administração Municipal, por meio do Departamento de Cultura, realizou nos dias 24 e 25 de outubro, no Cine Teatro Valéria Luercy, o VIII Concurso de Declamação de Poesias. O evento reuniu alunos do 5º ano das escolas municipais e estudantes de 10 a 15 anos das redes federal, estadual e particular.

O concurso teve como objetivo incentivar a leitura diversificada e a expressividade dos participantes. Os critérios de avaliação incluíram postura, expressão corporal, dicção, entonação e comunicação com o público. O evento apresentou tanto poesias consagradas quanto autorais, com o intuito de aproximar os jovens da linguagem poética e enriquecer a oralidade e a criatividade.

Na categoria “Poesias Consagradas”, os alunos das escolas municipais destacaram-se com suas performances. O 1º lugar foi conquistado por Lorhanny Victoria Christerson de Gouveia, do 5°C da Escola Júlio de Mesquita, com a poesia "Saudade", de Gil de Oliveira. O 2º lugar ficou com Melissa Bertoni Santos Duarte, do 5°A da Escola Carlos Carneiro Sampaio, que declamou "Palavras Mágicas", de Pedro Bandeira. Enzo Gabriel Dride Ferreira Melo, do 5º B da Escola Dalva de Azevedo Delgado, obteve o 3º lugar com a declamação de "O Menino Azul", de Cecília Meireles.

Na categoria “Poesia Autoral”, os vencedores foram Arthur Vinicius Pavlak, do 5°C da Escola Maria de Lourdes Oliveira Taques, com a poesia "O Tropeiro e seu Berrante"; Hillary Mirella Freitas da Costa, do 5°C da Escola Júlio de Mesquita, que apresentou "Jaguariaíva"; e Sophia de Melo Benedicto, do 5°A da Escola Carlos Carneiro Sampaio, com a poesia "Sentimentos".

Entre os adolescentes das redes estadual, federal e particular, na categoria “Poesias Consagradas”, a aluna Larissa de Castro Filipkowsbi, do Colégio Positivo, conquistou o 1° lugar com "Aquarelas da Beleza", de Arabi Rodrigues. O 2º lugar foi para Maria Julia Barbosa de Melo, também do Colégio Positivo, com "Ora (direis) Ouvir Estrelas", de Olavo Bilac. Julia Layane Bueno dos Santos, do 8°A do Colégio Anita Canet, ficou em 3º lugar com "Retratos", de Cecília Meireles. Na categoria “Autorais”, o vencedor foi Guilherme Roloff Alves de Oliveira, do 7°C do Colégio Anita Canet, com a poesia "Meio Ambiente".

Os vencedores receberam prêmios que incluíram livros, ingressos para o cinema e troféus. Os jurados e auditores também foram agraciados com livros em reconhecimento ao seu trabalho.