Inovação contribui para crescimento do PIB em cinco municípios do Norte Pioneiro

Um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) revelou o impacto positivo do Sistema Regional de Inovação (SRI) no desenvolvimento econômico da região Norte Pioneiro. Desde sua criação em 2016, o SRI tem promovido um crescimento notável no Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos cinco municípios que participam da iniciativa: Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. De acordo com os dados analisados entre 2011 e 2022, essa média de crescimento foi de 23,17%, em comparação com os demais 41 municípios da mesorregião.

O estudo, publicado na Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia (Repae), utilizou estatísticas de PIB per capita, níveis de emprego, densidade demográfica e população estimada, aplicando a técnica de dados em painel para realizar a análise. O professor Paulo Rogério Alves Brene, da UENP e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), responsável pela pesquisa, ressaltou que o aumento do PIB per capita e a retenção populacional são indicativos do sucesso da governança em inovação na região.

Os dados mostram que o PIB per capita na região aumentou de R$ 33.106 para R$ 37.586, em termos reais. No município de Andirá, o PIB cresceu de R$ 43.362 para R$ 45.710. O êxodo populacional, que era uma preocupação constante, foi consideravelmente reduzido, com alguns municípios apresentando crescimento populacional. Isso reflete um ambiente mais favorável ao desenvolvimento e à permanência dos habitantes.

Além do crescimento econômico, o estudo destacou a melhoria na qualificação da mão de obra. A proporção de pessoas com ensino superior no mercado de trabalho aumentou significativamente, especialmente em Jacarezinho, onde a porcentagem de profissionais qualificados subiu de 18% para 24%. Essa mudança é atribuída, em parte, às políticas e incentivos gerados pelo SRI para fomentar a capacitação tecnológica e científica na região.

Leandro de Azevedo Lima, presidente do SRI do Norte Pioneiro, comemorou os resultados do estudo, afirmando que os dados fornecem uma base sólida para medir o impacto da inovação e auxiliar na tomada de decisões dos gestores públicos. Atualmente, o SRI conta com a participação de 12 cidades, e há planos para expandir ainda mais esse número, com o objetivo de reforçar o trabalho colaborativo que vem demonstrando resultados positivos.

O ecossistema de inovação da região já conquistou diversas premiações e tem sido reconhecido como um modelo para municípios menores. No ano passado, o SRI foi finalista do Prêmio Nacional de Inovação, promovido pelo Sebrae e pela Confederação Nacional da Indústria, o que evidencia a relevância do sistema na promoção do desenvolvimento regional.

O secretário de Estado de Inovação, Modernização e Transformação Digital, Alex Canziani, enfatizou que a inovação deve ser entendida como um motor essencial para o desenvolvimento econômico e social. O Governo do Paraná está investindo recursos significativos para consolidar a inovação como uma parte fundamental do crescimento do estado, reforçando a importância de iniciativas como o SRI.

No contexto das inovações na região, Assaí, um dos municípios integrantes do SRI, foi selecionado para competir pelo prêmio de comunidade mais inteligente do mundo no ranking Smart21, promovido pelo Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). A premiação ocorrerá no Smart City, em Barcelona, entre os dias 5 e 7 de novembro. Assaí, com seus 13 mil habitantes, disputa o prêmio com outras seis cidades, incluindo Curitiba, além de localidades de países como Estados Unidos, Canadá e Taiwan.

O avanço econômico e social promovido pela inovação no Norte Pioneiro é uma realidade palpável, com dados concretos que evidenciam o potencial transformador do SRI na região. A expectativa é de que a expansão das iniciativas de inovação continue a gerar benefícios para a população e a economia local.