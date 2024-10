Desempenho escolar é celebrado com jantar especial em colégio de Wenceslau Braz

Estudantes do CCM Miguel Nassif Maluf em sala de aula. Foto: Divulgação

No Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, o desempenho escolar dos estudantes é primordial, sendo um padrão celebrado e incentivado entre os estudantes do colégio. Para incentivar ainda mais o desempenho escolar dos alunos, o colégio realiza, ao fim dos trimestres, uma celebração de honra para os alunos que conquistarem notas acima de 8,0 em todas as matérias da grade curricular.

Com isso, nesta segunda-feira (28), o Colégio realizará a segunda menção honrosa de 2024, onde cerca de 80 estudantes serão honrados e terão a oportunidade de participar de um jantar com suas famílias. O jantar será realizado nas dependências do colégio a partir das 19h00.

A proposta de participar da iniciativa, foi lançada aos alunos desde o início do ano letivo. A partir disso, foi notável a preocupação dos estudantes em alcançar a nota proposta e desfrutar de um momento de celebração. “Nós percebemos que eles se esforçam muito para obter os resultados. Conseguimos perceber que eles buscam essa honra”, afirma o diretor do colégio, Rivail Lucas de Oliveira.

Além de poder participar do jantar, os estudantes são premiados com “Certificados de Menção Honrosa”, e, ao findar do ano letivo de 2024, aqueles que conquistarem o certificado durante os três trimestres, receberão uma medalha de honra que será atribuída à farda escolar do estudante.

“É um evento muito importante para incentivar os alunos a estudarem. Comparando o primeiro trimestre do ano com o segundo, que terminou agora, notamos uma grande evolução e melhorias nas notas, além de que as notas vermelhas tem diminuído muito”, acrescentou Rivail.

“É um momento de grande importância na formação dos alunos, levando em consideração o desempenho individual de cada um nos diferentes componentes curriculares e na disciplina, através dos fatos observados positivos”, enfatizou.

Para os alunos, o reconhecimento dos seus esforços é a fonte de uma grande gratificação. “Acho essa premiação muito importante, para nós alunos, pois é uma demonstração de como a escola reconhece o nosso esforço durante o trimestre para poder alcançar essa nota”, enfatizou Mariana Rafaela da Silva, aluna da 9ª série do Ensino Fundamental II.

Segundo ela, “esse reconhecimento da escola, incentiva os alunos que já tiraram notas boas a continuar se esforçando durante o ano. Para os alunos que não conseguiram uma nota boa, a iniciativa da escola serve como um novo objetivo”, acrescenta a estudante.

Contudo, a entrega dos certificados e o jantar realizado pelo Colégio Estadual Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, são métodos adquiridos para promover e incentivar o desempenho escolar dos alunos, fazendo com que os estudantes se dediquem cada vez mais para receber a Menção Honrosa e participar do evento.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão escolar do CCM com o desempenho dos alunos, fazendo com que eles se dediquem mais aos estudos e busquem melhorar suas notas durante os trimestres.