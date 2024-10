META AI: Veja o que é e como utilizar o novo recurso do WhatsApp

A nova inteligência artificial da Meta no WhatsApp, chamada Meta AI, traz uma série de recursos inovadores para os usuários da plataforma, mas muitos ainda não conhecem todas as suas funcionalidades ou como utilizá-las no dia a dia. Pensando nisso, a reportagem da Folha preparou este artigo para explicar cada uma das novas ferramentas da Meta AI.

A novidade, que aparece dentro do WhatsApp, a partir de um círculo azul, chegou com uma série de funcionalidades, incluindo um assistente de voz que pode interagir em mensagens de texto e criar imagens com base em comandos fornecidos pelo usuário. A Meta AI, chegou gerando grande repercussão entre os usuários, que desfrutam de suas funcionalidades para diversos fins.

Ferramenta pode responder perguntas de diversas áreas, como história e matemática. Foto: Arquivo Folha Extra

Entre as capacidades dessa inteligência artificial, responder perguntas de diversas áreas é uma de suas principais funcionalidades. A Meta AI, tem a capacidade de responder perguntas sobre uma ampla gama de detalhes, incluindo ciência, matemática, história, cultura, tecnologia e saúde.

Meta AI também pode gerar textos de diversos gêneros textuais. Foto: Arquivo Folha Extra

Além de responder às perguntas, a Meta pode gerar textos longos ou curtos de diversos gêneros textuais, basta adicionar os detalhes no momento em que pedir para gerar. Ela também permite uma interação fluida em diálogos, facilitando a comunicação com o usuário.

Entretanto, essa tecnologia possui algumas limitações. A Meta AI não tem acesso à internet e, portanto, não pode buscar informações em tempo real. Suas funções restringem o ambiente do aplicativo e ela não armazena informações ou lembranças de conversas anteriores, mantendo a privacidade e segurança das interações.

Outra limitação é que a IA não é capaz de entender ou responder às perguntas que exijam experiência humana ou emoções. Além disso, ela não realiza cálculos complexos ou operações matemáticas avançadas, o que limita seu uso para questões mais elaboradas.

COMO USAR?

A Meta AI, nome dado ao recurso, ainda está sendo liberado no Brasil de forma gradativa. Segundo a Meta, ainda não há uma data definitiva para a implementação da inteligência para todos os usuários da plataforma. Por isso, é possível que a ferramenta ainda não esteja disponível em seu aplicativo.

É possível acessar a ferramenta de duas maneiras. Foto: Arquivo Folha Extra

Caso a ferramenta apareça no seu WhatsApp, o símbolo irá aparecer na tela principal do aplicativo. O ícone da ferramenta, é um círculo nas cores azul e roxo. Para começar uma conversa com a ferramenta, basta clicar no ícone.

O recurso também pode aparecer na barra de pesquisa das conversas. Clicando na barra, o aplicativo irá sugerir diferentes temas para que você possa interagir com a ferramenta, como ideias de imagens a serem geradas, dicas ou cronogramas de viagem.

Além de textos e repostas, IA pode gerar imagens e gifs. Foto: Arquivo Folha Extra

Para conversar com a inteligência artificial, basta enviar uma mensagem. Para criar imagens por exemplo, basta adicionar o comando “Imagine”, sem as aspas, e descrever como quer a imagem. Além disso, é possível tornar a imagem em um gif animado, digitando “animar”, sem as aspas, após a imagem gerada pela IA.

É possível também, alterar ou editar as imagens geradas pela IA, indicando quais as mudanças desejadas.

Com a implementação da IA dentro do WhatsApp, não será mais necessário deixar o aplicativo para realizar pesquisas em outros navegadores ou aplicativos.