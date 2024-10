Acidente mata motociclista em Ibaiti

Equipes policiais investigam um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (27) que tirou a vida de um motociclista na rodovia PR-963 em Ibaiti, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125cc e um automóvel não identificado. Conforme apurado pelos policiais, o motociclista seguia pela rodovia no sentido decrescente quando se envolveu na colisão com o outro veículo que teria fugido do local na sequência. Devido ao impacto, o motociclista não resistiu e morreu no local.

Frente aos fatos, a Equipe da PRE acionou a Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para realizar a perícia e recolher o corpo da vítima que foi encaminhado para Jacarezinho.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.