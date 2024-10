Jaguariaíva promove XI Gincana de Matemática para alunos da rede municipal

POLÍTICA REGIONAL Há 5 dias Em Jaguariaíva - PR Com 4 obras do Novo PAC, Governo Lula investe mais de R$ 22,6 milhões em Jaguariaíva “Recursos estão sendo liberados conforme as etapas das obras vão avançando e a liderança do deputado Zeca Dirceu é fundamental para a nossa região,”, diz Valter do PT.