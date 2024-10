Equipes da Educação e Assistência social de Arapoti realizam capacitação em Curitiba

Na quinta-feira, 24, as secretárias de Educação, Mayara F. Cruz, e de Assistência Social, Débora Campos, reuniram-se com suas equipes e representantes de organizações sociais em um evento promovido pelo Governo do Paraná. O encontro teve como objetivo a capacitação de organizações da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes no estado.

Durante a ocasião, o Governador Ratinho Júnior anunciou a destinação de R$ 100 milhões do Fundo Estadual para Infância e Adolescência (FIA/PR). Esses recursos serão disponibilizados para instituições que atuam no atendimento a crianças e adolescentes em todo o Paraná, com a coordenação da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, liderada por Rogério Carboni.

O evento destacou a importância de preparar os municípios para a captação desses recursos. Foram abordados temas como a elaboração de um plano de trabalho, a inserção e uso do SISTAG (Sistema de Gestão de Transferências de Recursos), além de questões relacionadas ao mapa de preços e orçamento, bem como os requisitos legais necessários para a operação das instituições.

A capacitação é vista como uma etapa crucial para garantir que as organizações estejam aptas a acessar os recursos e atender de maneira eficiente as demandas da infância e juventude no Paraná. Com a liberação dos R$ 100 milhões, o governo estadual busca fortalecer as ações voltadas à proteção e desenvolvimento das crianças e adolescentes, promovendo melhores condições e oportunidades para essa faixa etária.

As secretarias presentes enfatizaram a importância da colaboração entre o governo e as organizações sociais, destacando que a união de esforços é fundamental para o sucesso das políticas públicas destinadas ao bem-estar dos jovens no estado. A expectativa é que, com a capacitação e os novos recursos, as instituições consigam implementar projetos que impactem positivamente a vida de crianças e adolescentes paranaenses.