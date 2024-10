Com 4 obras do Novo PAC, Governo Lula investe mais de R$ 22,6 milhões em Jaguariaíva

Somente com os repasses das obras previstas no Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – este ano, o governo federal investe mais de R$ 22,6 milhões no município de Jaguariaíva para a construção de uma escola de tempo integral, uma creche e duas obras para melhoria do tratamento e abastecimento de água na cidade. “Os recursos estão sendo liberados conforme as etapas das obras vão avançando e a liderança do deputado federal Zeca Dirceu (PT) é fundamental para garantir esse atendimento à nossa região”, comenta Valter do PT , coordenador político no Norte Pioneiro.

O anúncio mais recente desse pacote de investimentos é a disponibilização ao município de R$ 891 mil para a construção de uma creche no bairro Portal do Sertão. Esse montante equivale a 15% do valor total da obra, que está estimada em quase R$ 6 milhões . Outros recursos articulado pelo deputado junto ao governo em Brasília são: os da construção de uma escola de tempo integral com 12 salas de aula também no Portal do Sertão, a liberação de R$ 830 mil para ampliar a estação de tratamento de água e esgoto da SAMAE e a destinação outros R$ 3,8 milhões para instalação de dois reservatórios no município.

Para a escola de tempo integral, o governo do Presidente Lula já disponibilizou à Jaguariaíva R$ 1,7 milhão, que correspondem a 15% do valor total do convênio (cerca de R$ 12 milhões ). “Isso sem contar as emendas que o deputado Zeca destinou em 2021 e 2022 para o município, a fim de garantir o custeio da Saúde e melhoria da atenção básica local”, completou Valter. Estes recursos de emenda somaram R$ 200 mil , destinados à Saúde do município.

“O trabalho do mandato e nosso poder de articulação junto ao governo federal, combinado com a força de lideranças políticas regionais, de entidades e prefeituras, permite aproximar e conciliar ainda mais os programas e ações do governo das necessidades da população”, disse Zeca Dirceu. “Não é pouco o recursos que chega aos municípios do Paraná pelo compromisso direto do Presidente Lula e dos ministros com o bem estar da nossa gente, acrescentou o deputado federal.

Governo Lula em Jaguariaíva

Até o mês de agosto deste ano, o governo federal já transferiu ao município mais de R$ 43 milhões. Entre as transferências diretas ao cidadão, somam R$ 14 milhões os repasses do programa Bolsa Família, entre janeiro e setembro, que beneficiam 2,3 mil famílias mensalmente com o repasse médio de R$ 673,91. Os dados são da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

Entre os benefícios constantes do governo federal para Jaguariaíva destacam-se as mais de 4 mil pessoas atendidas pelo Farmácia Popular, dentre as quais mais de 2.700 são mulheres (61,78% do público).

O Desenrola Brasil do governo do Presidente Lula beneficiou em Jaguariaíva quase 400 pessoas (metade mulheres) com renda mensal bruta de até dois salários mínimos. Se considerar todos os públicos, o programa formalizou a negociação de 775 contratos. O valor original das dívidas no município era de R$ 2,41 milhões e o montante negociado foi de R$ 287,23 mil, obtendo um desconto médio de 88,10%.

Pelo atual Plano Safra , foram realizados 158 contratos de crédito rural com R$ 76 milhões concedidos até o mês de setembro. Destes, 105 foram as contratações do agronegócio (R$ 72,74 milhões) e 53 junto à agricultura familiar (R$ 3,28 milhões) pelas linhas de crédito do Pronaf.

O município é beneficiado ainda com 180 moradias do Minha Casa, Minha Vida, sendo 80 pela modalidade de financiamento do FGTS, no valor total de R$ 12,52 milhões e 100 moradias foram selecionadas para o público da Faixa 1 do programa.