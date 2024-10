Arapoti abre inscrições para campeonatos de futsal e une esporte à solidariedade

A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, anunciou na última terça-feira (22), a abertura oficial das inscrições para os campeonatos municipais e regionais de futsal de 2024, que incluem a Série Prata, Série Ouro e o 40+. A inscrição possui uma taxa de R$500,00 por equipe, que será totalmente revertida em premiações.

Organizados pela Divisão de Esportes e Lazer do município, os campeonatos que começam em novembro, buscam promover a saúde e o bem-estar por meio da prática esportiva, além de incentivar a solidariedade com a arrecadação de alimentos.

As inscrições para participar dos campeonatos estarão abertas entre os dias 22 e 30 de outubro, sendo que cada equipe deverá inscrever entre cinco e 14 atletas, com uma taxa de R$500,00. Cada campeonato possui requisitos próprios de participação, sendo separados por idade ou localidade.

O Campeonato Municipal de Futsal Adulto, Série Prata, por exemplo, é exclusivo para atletas com vínculo comprovado em Arapoti, que tenham, no mínimo, 16 anos de idade. O Campeonato Regional de Futsal Adulto Série Ouro, por sua vez, estará aberto para atletas de qualquer localidade, também com idade mínima de 16 anos. Já o Campeonato Municipal de Futsal Máster 40+ é destinado a jogadores com vínculo com o município e que tenham, no mínimo, 40 anos.

Os campeonatos seguirão um sistema de rodízio na primeira fase, com as equipes sendo divididas por sorteio. De acordo com o edital publicado pela prefeitura de Arapoti, cada vitória no campeonato resultará em três pontos na tabela. Já o empate, resultará em um ponto para cada equipe e a derrota não resultará em pontos.

Em caso de empate na classificação, o critério de desempate levará em conta o confronto direto, números de vitórias, saldo de gols, entre outros critérios estabelecidos pela organização. Já nos jogos eliminatórios, se houver empate no tempo regulamentar, a decisão será feita através de cobrança de pênaltis.

As equipes vencedoras, em cada categoria, receberão troféus e parte das taxas de inscrição. O campeão ficará com 60% das taxas, o vice-campeão com 30%, e o terceiro colocado com 10%. Também serão premiados o artilheiro da categoria e o goleiro menos vazado, que receberão troféus.

Além da competição em si, os campeonatos de Arapoti terão uma medida solidária relacionada à disciplina dos jogadores. Atletas que receberem cartão amarelo deverão doar cinco quilos de alimento não perecível, enquanto o cartão vermelho exigirá a doação de 10 quilos. Esses alimentos deverão ser entregues antes da próxima partida. Caso contrário, o jogador não poderá ser relacionado para o jogo.

A iniciativa da prefeitura visa não apenas incentivar o esporte, mas também contribuir com a comunidade local, reforçando o compromisso com a saúde e a solidariedade.

As inscrições devem ser feitas durante o prazo determinado pela organização, e devem ser realizadas na Divisão de Esportes e Lazer, localizada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer.

Para mais informações sobre os regulamentos das competições, acesse o edital completo AQUI.