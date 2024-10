Alunos do Colégio Rui Barbosa promovem feira de profissões em Arapoti

Nesta quarta-feira (23), o Colégio Estadual Rui Barbosa, em Arapoti, promoveu a Mostra de Cursos Profissionalizantes no Centro Estudantil, um evento que evidenciou a capacidade e inovação dos alunos. Os estudantes, com o apoio dos professores e da equipe pedagógica, organizaram diversos stands para apresentar as modalidades de cursos oferecidos pela instituição.

Continua após a publicidade

Cada grupo de alunos ficou responsável por um tema específico, demonstrando não apenas o conhecimento adquirido, mas também habilidades de comunicação e apresentação. O evento atraiu a atenção da comunidade, com a expectativa de reunir centenas de visitantes ao longo do dia. O prefeito Irani Barros, juntamente com a secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, esteve presente, prestigiando a iniciativa e incentivando os jovens em suas escolhas profissionais.

Continua após a publicidade

A Mostra de Cursos Profissionalizantes tem como objetivo proporcionar aos alunos uma oportunidade de explorar diferentes áreas de atuação, além de permitir que o público conheça as opções disponíveis para formação técnica e profissional. A interação entre alunos, professores e a comunidade enriqueceu a experiência, reforçando a importância da educação profissional na preparação para o mercado de trabalho. A mostra representa um passo significativo para a valorização do conhecimento prático e das habilidades que os jovens estão desenvolvendo em suas trajetórias acadêmicas. O evento se destaca como uma vitrine das potencialidades da juventude local e do comprometimento da escola em formar cidadãos capacitados e prontos para os desafios do futuro.