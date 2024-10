Prefeitura vai inaugurar nova Unidade de Saúde em Arapoti

Na próxima quarta-feira (30), será inaugurada a nova Unidade de Saúde da Família Ercídia Carneiro, situada no Bairro Bosque II, em Arapoti. A unidade, que conta com um investimento total de R$ 1.585.581, possui 15 salas e oferece atendimento médico, de enfermagem e odontológico. A nova estrutura está projetada para atender diariamente os moradores do Bosque, Humaitá, Pindorama, Residencial 1 e 2, e Vila Nova.

O financiamento da unidade é composto por R$ 889 mil provenientes de emenda parlamentar da ex-deputada Aline Sleutjes e R$ 696.581,28 de contrapartida da prefeitura municipal. A inauguração da unidade é vista como um avanço importante na área da saúde pública local, promovendo acesso a serviços essenciais para a população da região.

A unidade leva o nome de Ercídia Carneiro, que foi a primeira mulher eleita vereadora em Arapoti, atuando na gestão de 1973 a 1976. Ercídia Carneiro teve uma vida marcada pelo ativismo e pelo cuidado à comunidade, destacando-se como enfermeira parteira. Durante sua carreira, ela foi responsável pelo nascimento de muitos bebês na localidade e em áreas adjacentes, desempenhando um papel vital na saúde maternal e infantil da região.

Além de sua atuação como enfermeira, Ercídia Carneiro foi presidente da Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMI), uma instituição filantrópica criada na Fábrica de Papel. Sob sua liderança, a APMI ofereceu suporte a famílias em dificuldades, buscando amenizar problemas enfrentados por muitos na comunidade.

A nova unidade de saúde é um reconhecimento da trajetória de Ercídia Carneiro e de seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população. A inauguração promete ser um marco na história de Arapoti, refletindo o esforço conjunto de entidades públicas e privadas para melhorar as condições de saúde da população local.

A unidade será inaugurada em um evento que contará com a presença de autoridades locais, representantes da comunidade e familiares da homenageada, celebrando o legado de Ercídia Carneiro e a importância da saúde pública na vida dos cidadãos de Arapoti.