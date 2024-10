Arapoti registra primeiras crianças acolhidas pelo projeto Acolhimento Familiar

No município de Arapoti, nos Campos Gerais, o serviço de Acolhimento Familiar tem sido uma iniciativa essencial para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias de origem. Desde o seu lançamento, no dia 28 de julho, quatro famílias foram capacitadas e quatro crianças, ente dois e 17 anos, já foram acolhidas.

Ao longo desses três meses, desde o lançamento do projeto, a equipe técnica do programa trabalhou intensamente para identificar e capacitar famílias dispostas a participar do projeto. No início de outubro, quatro famílias concluíram o processo de capacitação, e as crianças já estão em seus novos lares, onde estão sendo bem recebidas pelas novas famílias.

A Assistente Social de Arapoti, Débora Campos, relata que os primeiros resultados do projeto são muito positivos. “Está sendo um ótimo começo para nós. Conseguimos capacitar quatro famílias e as crianças já estão em suas novas casas. É um resultado muito importante para nós”, afirma a Assistente Social.

A expectativa para a continuação do projeto está alta. “Estamos com uma expectativa ótima. Esperamos capacitar mais famílias para que possamos acolher outras crianças que precisam de proteção”, comenta Débora. Segundo ela, a busca por novas famílias continua constante. “Ainda estamos procurando mais famílias para participar do projeto”, afirma.

Interessados em participar do projeto e se tornar uma Família Acolhedora ou obter mais informações sobre o programa podem entrar em contato pelo telefone (43) 98835-7439. A participação de mais famílias pode fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes em Arapoti.