Paraná faz balanço das ações que levaram estado a ter a melhor educação do país

O Paraná se destaca mais uma vez no cenário educacional brasileiro, mantendo a liderança no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A Secretaria de Estado da Educação (Seed) tem implementado uma série de ações, como ampliação de vagas, melhorias em infraestrutura, capacitação de professores e adoção de tecnologias educacionais.

Para 2024, o Estado destinará 30% de seu orçamento, ultrapassando a exigência constitucional de 25%, totalizando mais de R$ 10 bilhões para a educação. No primeiro semestre, recursos foram investidos em tecnologia, reformas e construção de novas escolas, além da compra de equipamentos. A Seed também recebeu R$ 7,94 bilhões para custear serviços, salários e programas voltados aos alunos.

O desempenho educacional do Paraná tem sido notável. Entre 2021 e 2023, a nota do Ideb no ensino médio subiu de 4,8 para 4,9, consolidando a posição do Estado à frente de Goiás e Espírito Santo, que obtiveram 4,8. A média nacional no período foi de 4,3. Nos anos finais do ensino fundamental, o Paraná alcançou 5,5, superando a média nacional de 5.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destaca que os resultados são fruto do esforço conjunto de toda a equipe da Seed e dos profissionais nas escolas. O Ideb é calculado com base na taxa de aprovação e no desempenho dos alunos nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizados pelo Inep.

O Paraná possui 2,2 mil escolas com aproximadamente 1 milhão de alunos. Para manter essa estrutura, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) investiu R$ 310 milhões em 2024, incluindo a construção de novas escolas e reformas em 120 unidades. Além disso, o projeto Escola Mais Bonita recebeu R$ 100 milhões para melhorias em 1,2 mil colégios.

Uma iniciativa significativa é a substituição de salas de aula de madeira por construções sustentáveis, com um investimento de R$ 75 milhões. Cerca de 320 salas já foram modernizadas, utilizando um sistema modular que reduz desperdícios e melhora a eficiência.

Investimentos adicionais de R$ 55,8 milhões foram direcionados à aquisição de mobiliários e equipamentos, incluindo ar-condicionado, cadeiras e itens para as cozinhas escolares. O programa Mais Merenda visa oferecer três refeições diárias a todos os estudantes, com um investimento de R$ 307 milhões para a alimentação escolar, distribuindo 26 mil toneladas de alimentos.

A tecnologia tem sido um pilar fundamental para o sucesso educacional do Paraná. Em 2024, foram investidos R$ 75,4 milhões na compra de dispositivos eletrônicos, com mais de 22 mil kits Educatron e 49 mil desktops e notebooks distribuídos. A migração para conexões de fibra óptica, com investimento de R$ 40 milhões, melhorou o acesso a recursos online.

Recursos Educacionais Digitais também foram expandidos, com mais de 4 milhões de textos produzidos pelos alunos e 655.518 livros lidos por meio do programa Leia Paraná. Além disso, ferramentas de Inteligência Artificial estão sendo incorporadas ao ensino, com a plataforma Khanmigo servindo como tutor digital para os alunos.

O programa Ganhando o Mundo, lançado em 2019, proporciona intercâmbios estudantis que ampliam horizontes. Em 2025, a maior edição do programa enviará 1.200 estudantes para países como Canadá, Austrália e Irlanda, buscando desenvolver habilidades interculturais e reforçar a autonomia dos jovens.

A educação profissional pública no Paraná cresceu quatro vezes nos últimos três anos, com 42 mil matrículas disponíveis. O Estado mantém contato com empresas para aprimorar os currículos e facilitar a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Além disso, o número de escolas em tempo integral aumentou de 73 para 412, contribuindo para um aumento de 18% na pontuação do Ideb.

As escolas cívico-militares, que totalizam 312 unidades no Paraná, visam integrar a educação básica de qualidade com valores humanos, apresentando avanços significativos nos índices de avaliação.

O Governo do Estado também se preocupa com a formação contínua dos professores. Em 2023, um concurso público ofereceu 1,2 mil vagas para novos docentes. Os profissionais participam de programas de capacitação, como o Grupo de Estudos Formadores em Ação, que já beneficiou mais de 6 mil professores.

Os esforços contínuos da Seed refletem um compromisso com a excelência educacional, posicionando o Paraná como referência em educação no Brasil.