Prefeitura de Arapoti promove Dia das Crianças em Calógeras

A prefeitura municipal de Arapoti, por meio da secretaria municipal de Educação, está promovendo uma série de atividades para celebrar o dia das crianças no município. Nesta quinta-feira (17) foi a vez da criançada do Distrito de Calógeras se divertir.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as equipes prepararam diversas gostosuras como pipocas, doces, algodão doce e muitas brincadeiras para criançada de Calógeras. A ação foi realizada no Campinho Municipal até as 17h00.

O prefeito Irani Barros, o vice-prefeito Potinho e a secretária de Educação Mayara Cruz estiveram em Calógeras no período da manhã onde participaram de atividades junto com as crianças e suas famílias.

Além destas atividades, neste ano a prefeitura de Arapoti inovou para fazer a alegria da criançada. Pela primeira vez na história do município, todos os alunos da Rede Municipal de Ensino que estudam em escolas e Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) receberam presentes do dia das Crianças na semana passada.

O prefeito Irani Barros, acompanhado do vice-prefeito Potinho e da secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, esteve presente nas escolas para realizar algumas das entregas. Em sua declaração, o prefeito destacou a importância da ação: “Não é só um presente; essa iniciativa garante igualdade e assegura que nenhuma criança, independente da condição financeira da família, fique sem presente. Afinal, a Educação é um compromisso da nossa gestão”, comentou.

A entrega dos presentes foi recebida com entusiasmo pelos alunos, que puderam explorar os novos brinquedos, que além de proporcionar diversão, também são ferramentas valiosas para o aprendizado. A prefeitura reforça seu compromisso com a educação e o bem-estar das crianças, buscando promover ações que beneficiem toda a comunidade escolar.