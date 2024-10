Governo do Paraná anuncia maior edição do “Ganhando o Mundo”

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (16) os destinos de intercâmbio para os alunos da rede estadual de ensino do Paraná que participarão do programa Ganhando o Mundo em 2025. Esta edição será a maior da história do programa, com 1.200 intercambistas viajando para cinco países.

Continua após a publicidade

O Ganhando o Mundo oferece aos alunos da rede pública a oportunidade de estudar um semestre letivo fora do Brasil, com todas as despesas pagas. Em 2025, 500 alunos serão enviados ao Canadá, 200 à Austrália, 200 à Nova Zelândia, 150 ao Reino Unido e 150 à Irlanda, este último sendo um novo destino do programa.

Continua após a publicidade

“Este é o maior programa de intercâmbio do Brasil e isso nos orgulha muito. Além de aprenderem uma nova língua e uma cultura diferente em países com educação de ponta, eles multiplicam esse conhecimento com seus colegas e familiares”, afirmou Ratinho Junior.

O programa visa que os alunos compartilhem suas experiências ao retornarem às escolas, promovendo a troca de conhecimento entre os estudantes. Abrangendo todo o Estado, pelo menos um aluno de cada um dos 399 municípios do Paraná será beneficiado, incluindo mais de 100 alunos do Bolsa Família.

As despesas do intercâmbio são custeadas pela Secretaria de Educação, incluindo passagens, alimentação, hospedagem, materiais didáticos, seguros, vacinas e emissão de vistos e documentos. Além disso, os alunos recebem um auxílio mensal de R$ 800 durante o período no exterior.

“Esse é um dos motivos pelos quais o Paraná tem a melhor educação do Brasil segundo o Ideb. Estamos investindo nos nossos alunos e na formação deles, porque sabemos do potencial transformador que uma experiência como esta pode ter na vida desses adolescentes”, disse o secretário de Educação, Roni Miranda.

Cerca de 8 mil alunos de mais de 1.000 escolas se inscreveram para tentar uma vaga na próxima edição do Ganhando o Mundo. Foram selecionados aqueles com melhores notas, maiores frequências, desempenho em inglês e participação em atividades extracurriculares.

Até o embarque, previsto para o início de 2025, os selecionados devem se preparar para a viagem. Nicolly Antonio Rodrigues, aluna da Escola Cívico-Militar Arlindo Carvalho de Amorim, que viajará para a Austrália, expressou sua ansiedade: “Vou usar os próximos meses para estudar ainda mais inglês”.

Gabriela Mendes da Rosa, do Colégio Professor Júlio Szymanski de Araucária, que será enviada ao Reino Unido, destacou seu esforço: “Era algo que eu vinha planejando e sonhando desde que o programa foi lançado”.

Criado em 2019, o Ganhando o Mundo já enviou 1.240 estudantes da rede estadual para países da América do Norte, Europa e Oceania, além de proporcionar experiências de imersão cultural a professores e diretores.