“Dia D” em Arapoti vai disponibilizar serviços em prol do “Outubro Rosa”

Outubro é o mês de combate ao câncer de mama, e a Prefeitura Municipal de Arapoti, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no próximo sábado (19) o “Dia D” da campanha “Outubro Rosa”. A ação será realizada no Centro de Especialidades Médica a partir das 8h00.

O evento tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante o “Dia D”, serão oferecidos testes rápidos, aferição de pressão arterial, realização de exames preventivos, exame clínico de mamas e uma palestra com uma nutricionista.

Essa é uma oportunidade essencial para que as mulheres possam cuidar de sua saúde e obter informações sobre o câncer de mama e a importância da detecção precoce. A Secretaria de Saúde convida todas as mulheres da cidade a participarem e aproveitarem os serviços oferecidos, reforçando a mensagem de que a prevenção é fundamental para a saúde feminina.

OUTUBRO ROSA

O “Outubro Rosa”, é uma campanha que ocorre anualmente dedicada à conscientização sobre o câncer de mama. O objetivo principal é informar e educar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da doença.

O câncer de mama é uma doença multifatorial, e diversos fatores podem aumentar o risco de seu desenvolvimento. Entre os principais fatores, destacam-se os comportamentais e ambientais, que incluem a obesidade e o sobrepeso, especialmente após a menopausa.

Além disso, a atividade física insuficiente, que é considerada menos de 150 minutos de atividade moderada por semana, e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas também são fatores de risco relevantes.

A exposição frequente a radiações ionizantes, como raios-X e tomografias computadorizadas, bem como um histórico de tratamento prévio com radioterapia na região do tórax, podem aumentar as chances de desenvolvimento da doença.

Os aspectos da vida reprodutiva e hormonal também desempenham um papel importante. Mulheres que menstruam pela primeira vez antes dos 12 anos, que não têm filhos, que têm a primeira gravidez após os 30 anos ou que entram na menopausa após os 55 anos estão em maior risco.

O uso de contraceptivos hormonais, especialmente aqueles que combinam estrogênio e progesterona, e a terapia de reposição hormonal por mais de cinco anos também são considerados fatores de risco.

Aspectos hereditários e genéticos também são cruciais para entender o risco de câncer de mama. Mulheres com histórico familiar de câncer de ovário ou câncer de mama em parentes, especialmente antes dos 50 anos, são as mais vulneráveis.

Além disso, alterações genéticas, como as encontradas nos genes BRCA1 e BRCA2, são marcadores significativos que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Mulheres que carregam essas alterações genéticas devem estar atentas e considerar opções de monitoramento e prevenção adequadas.