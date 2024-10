Torneio de Vôlei de Praia reúne atletas da região em Santo Antônio da Platina

No último domingo (13), Santo Antônio da Platina foi o palco de um vibrante torneio de Vôlei de Praia, que atraiu atletas de diversas cidades da região. A competição, realizada na sede do Gol de Placa, promoveu um dia de esportes e interação entre os participantes, contando com a presença de competidores em cinco categorias distintas.

Organizado pela Equipe de Voleibol Feminino Adulto de Santo Antônio da Platina, que representa o município em competições regionais, o torneio teve o apoio fundamental do Gol de Placa e da Prefeitura Municipal. A competição incluiu as categorias Feminino Municipal, Feminino 40+, Feminino Regional, Masculino e Misto, permitindo que atletas de diferentes faixas etárias e níveis de habilidade se enfrentassem em um ambiente amistoso e competitivo.

Além das disputas, o evento também se destacou por uma importante ação de saúde preventiva. A equipe da Saúde da Mulher esteve presente, oferecendo serviços gratuitos à população, como orientação nutricional, atendimento a fisioterapeutas, instruções sobre atividades físicas e informações sobre o exame de autoexame de mamas, entre outros cuidados essenciais.

O torneio contou com a participação de esportistas de diversas cidades, incluindo Siqueira Campos, Ibaiti, Figueira, Fartura, Nova Fátima, Jacarezinho, Curitiba, Campo Largo, Ponta Grossa, Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, além dos anfitriões de Santo Antônio da Platina. O evento não apenas promoveu o esporte regional, mas também fortaleceu os laços entre os municípios participantes, demonstrando o potencial do Vôlei de Praia como uma atividade que une e envolve a comunidade.