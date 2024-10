Arapoti supera meta e é o segundo município que mais gerou empregos na região

O município de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, comemora mais um avanço na geração de empregos, alcançando o segundo lugar entre os municípios da Regional de Ponta Grossa que mais geraram empregos no mês de setembro.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município alcançou a segunda posição no ranking de 16 cidades, ficando à frente de cidades como Castro, Tibagi e Telêmaco Borba. No mês de setembro, a meta do município era de 81 vagas, mas neste ano, Arapoti superou sua meta e registrou 124 colocações, um desempenho 153% superior ao esperado.

Além de bater sua meta de vagas cobertas, o município também conquistou um feito inédito. Durante os três últimos anos, Arapoti manteve um saldo positivo de geração de empregos, gerando mais de 10 mil empregos entre 2021 e 2023, com saldo positivo de mais de 1.100 empregos.

"Em mais de 18 anos de trabalho, essa é a primeira vez que vejo uma gestão alcançar esse resultado, mantendo o número de contratações maior que o de demissões", destacou Mauro Costa, chefe da Agência do Trabalhador de Arapoti. Ele ainda ressaltou que o crescimento da empregabilidade está diretamente ligado ao desenvolvimento da indústria, do setor agropecuário, do comércio e da instalação de empresas multinacionais, como a Klabin.

O prefeito Irani Barros atribui o resultado à integração entre o poder público e a iniciativa privada. "Temos trabalhado para aproximar as empresas do município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a Agência do Trabalhador tem sido uma ferramenta essencial na captação de mão de obra para diferentes perfis exigidos pelo mercado. Além disso, a reabertura do hospital e as obras em andamento no município também impulsionam a geração de empregos, com as empresas terceirizadas priorizando a contratação de trabalhadores locais", afirmou.

A superação das metas de emprego reflete o sucesso da gestão de Arapoti em fortalecer a economia local. Com iniciativas que impulsionam o mercado de trabalho e atraem grandes empresas, o município se consolida como um polo de desenvolvimento, gerando oportunidades e melhorando a qualidade de vida da população.