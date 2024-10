Jaguariaíva é destaque estadual e vence o Prêmio Gestor Público Paraná

A Prefeitura de Jaguariaíva foi a vencedora da 12ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP/PR), com um projeto inovador que ensina às crianças a importância dos tributos e seu papel no financiamento dos serviços públicos. O projeto, teve destaque entre 186 projetos enviados por 62 cidades do estado.

O Prêmio Gestor Público Paraná, é uma premiação que tem como objetivo reconhecer e valorizar iniciativas inovadoras e de excelência na gestão pública. O prêmio é concedido a projetos desenvolvidos por prefeituras ou órgãos públicos governamentais que promovam melhorias nos serviços públicos e resultem em impactos positivos no meio social.

Nomeado como “Educação Fiscal nas Escolas”, o projeto vencedor, desenvolvido pela Secretaria de Finanças e Planejamento (SEFIP), em parceria com as secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e de Comunicação Social, de Jaguariaíva, busca conscientizar as crianças sobre cidadania fiscal, mostrando como os tributos são fundamentais para o funcionamento da cidade.

Além de ensinar o papel dos impostos, a iniciativa visa despertar nas crianças o sentimento de pertencimento à comunidade, incentivando-as a participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa e consciente.

A secretária de Finanças e Planejamento, Bruna Miranda Zivigicosk, representou a prefeita Alcione Lemos na cerimônia, realizada na última sexta-feira (11), no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná, e celebrou o reconhecimento do projeto.

EDUCAÇÃO FISCAL NAS ESCOLAS

O projeto é direcionado a alunos do 5º ano da rede municipal de educação e tem como objetivo ensinar a função dos tributos, especialmente o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), no financiamento de serviços públicos como educação, saúde e desenvolvimento social. O conteúdo é apresentado de forma lúdica e acessível por meio de cartilha digital, vídeo-aulas e atividades em sala de aula.

Após aprenderem sobre o fluxo do dinheiro público, os alunos são incentivados a participar de um concurso de desenhos relacionados ao tema. Os três melhores desenhos, selecionados entre todas as turmas do 5º ano, são premiados com um celular e ilustram a capa do carnê de IPTU de 2024. Já os professores responsáveis pelos desenhos vencedores receberam um prêmio de R$ 1 mil.