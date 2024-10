Prefeitura de Arapoti celebra Dia da Criança com entrega de presentes em escolas e CMEIs

As comemorações do Dia da Criança continuam em Arapoti, e na última sexta-feira, 11, os alunos das escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) foram surpreendidos com a entrega de presentes. Pela primeira vez, a prefeitura municipal realizou a distribuição de brinquedos pedagógicos para todas as crianças da rede municipal.

Os brinquedos, adquiridos com o objetivo de promover o aprendizado, incluem jogos educativos, lousas mágicas e cubos de montar. A ação visa garantir que todas as crianças tenham acesso a recursos que estimulem seu desenvolvimento, independentemente da situação financeira de suas famílias.

O prefeito Irani Barros, acompanhado do vice-prefeito Potinho e da secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, esteve presente nas escolas para realizar algumas das entregas. Em sua declaração, o prefeito destacou a importância da ação: “Não é só um presente; essa iniciativa garante igualdade e assegura que nenhuma criança, independente da condição financeira da família, fique sem presente. Afinal, a Educação é um compromisso da nossa gestão”, comentou.

A entrega dos presentes foi recebida com entusiasmo pelos alunos, que puderam explorar os novos brinquedos, que além de proporcionar diversão, também são ferramentas valiosas para o aprendizado. A prefeitura reforça seu compromisso com a educação e o bem-estar das crianças, buscando promover ações que beneficiem toda a comunidade escolar.