Morre vereador de Arapoti conhecido como Buika

O vereador de Arapoti, Lorival Aparecido Modesto de Oliveira, mais conhecido como “Buika”, faleceu na manhã desta terça-feira, 15, aos 58 anos. Ele estava em seu segundo mandato na Câmara Municipal, tendo exercido a função anteriormente de 2009 a 2012, quando ocupou a Segunda Secretaria da Casa.

Além de seu trabalho como vereador, Buika presidiu a Associação do Km 44 por cinco anos e foi membro do Conselho de Desenvolvimento Industrial de Arapoti (CODESIA). Ele também era músico da banda Brasa Viva e dirigente da Mocidade da Igreja Assembleia de Deus.

Conforme informações apuradas pela reportagem, Buika teria sofrido um infarto e foi levado para o hospital. O parlamentar chegou a ser transferido para uma unidade mais avançada, mas não resistiu e veio a óbito.

A morte do parlamentar foi lamentada pelo prefeito Irani Barros e por seus colegas do Legislativo. Informações sobre o horário e local do sepultamento ainda não foram divulgadas.