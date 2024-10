Sistema Regional de Inovação apresenta resultados positivos em municípios do Norte Pioneiro

Um levantamento realizado por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) revelou que o PIB per capita dos cinco municípios que integraram o Sistema Regional de Inovação (SRI) cresceu em média 23,17% desde a criação do programa em 2016. Os municípios analisados foram Jacarezinho, Andirá, Cambará, Bandeirantes e Santo Antônio da Platina. O estudo, publicado na Revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia (Repae), destaca o papel da inovação no desenvolvimento econômico da região.

O SRI, iniciativa do Sebrae/PR, busca promover a inovação e fortalecer a economia regional por meio da colaboração entre municípios. Atualmente, o sistema abrange 12 cidades, com a meta de expandir para 29. O consultor do Sebrae, Odemir Capello, comentou que os resultados do estudo demonstram a eficácia das ações implementadas para criar um ambiente de negócios mais favorável, gerando emprego e renda, além de melhorar a qualidade de vida da população.

O levantamento analisou dados de 2011 a 2022, considerando indicadores como PIB per capita, taxa de emprego, densidade demográfica e êxodo populacional. O professor Paulo Rogério Alves Brene, responsável pela pesquisa, observou que, apesar de alguns municípios terem enfrentado diminuição populacional, as cidades que fazem parte do SRI apresentaram um impacto menor, contrariando a tendência de êxodo indicado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) para a região.

Além do crescimento no PIB, o estudo também indicou melhorias significativas na qualificação da mão de obra, com um aumento no número de profissionais com ensino superior atuando na região. Essa evolução é vista como uma consequência direta das iniciativas de fomento ao empreendedorismo e inovação promovidas pelo SRI.

Com os dados coletados, o SRI do Norte Pioneiro agora possui um modelo matemático para avaliar o impacto da inovação em outros aspectos do desenvolvimento econômico e social. Leandro de Azevedo Lima, presidente do SRI, destacou que essas informações serão valiosas para a tomada de decisões estratégicas dos gestores públicos, além de servir como incentivo para a ampliação do projeto em outros municípios da região.

O estudo completo está disponível na Revista Repae, intitulado “Impacto no Desenvolvimento Econômico Endógeno dos Municípios devido à Implementação do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro Paranaense (SRINP)”.