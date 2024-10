Família de Wenceslau Braz tem fim de semana agitado ao encontrar porco-espinho no telhado

O que era para ser um fim de semana tranquilo para Adilson José Gonçalves e sua família, acabou se tornando uma experiência inusitada com a chegada de um visitante incomum. A descoberta de um porco-espinho no telhado de sua casa, tornou o fim de semana mais agitado e inusitado para a família. Episódio foi registrado na rua Siqueira Campos, próximo ao Pronto Socorro de Wenceslau Braz.

Tudo começou na noite do último sábado (12), enquanto a família se reunia para jantar. Durante a refeição, a família ouviu um barulho diferente vindo do lado de fora da casa e resolveram averiguar de que se tratava.

Valéria Aparecida da Silva Gonçalves, esposa de Adilson, foi a primeira a visualizar o animal no telhado da casa. “Ela achou que era um balde que havia caído, mas quando foi ver, descobriu que era o animal de havia derrubado”, comenta Leandro da Silva Gonçalves.

O susto maior, no entanto, veio de Valéria, que ao avistar o animal no telhado, soltou um grito que ecoou pela casa. “Quando ela viu o animal em cima do telhado, se assustou muito”, conta Leandro. Em primeiro momento, a família pensou que o animal fosse um gambá, mas, ao olhar mais de perto, perceberam que se tratava de um porco-espinho.

Animal, que estava inicialmente no telhado, fugiu para dentro da churrasqueira da casa. Foto: Divulgação

A situação se tornou ainda mais peculiar e inusitada. A família tentou capturar o animal ainda no telhado da casa, mas o porco-espinho acabou entrando dentro da casa e se escondendo dentro da churrasqueira. “Quando ele entrou dentro da churrasqueira, achamos melhor deixa-lo lá e esperar que fosse embora sozinho”, disse Leandro.

No entanto, ao amanhecer do domingo (13), a família notou que o visitante espinhento ainda estava por lá. Com insegurança sobre como agir, a família solicitou a ajuda do Bombeiro Civil, Eliezer Soares Natalino Alves dos Santos, que realizou o resgate do animal.

Porco-espinho escalou a churrasqueira e voltou para cima da casa, antes de ser capturado. Foto: Divulgação

Ao chegar no local, Eliezer notou que a situação havia mudado novamente, pois o animal havia saído da churrasqueira. “Quando me ligaram, disseram que o porco-espinho estava dentro da churrasqueira, o que já era uma situação diferente. Quando cheguei, o animal já havia escalado a churrasqueira e estava do outro lado da casa”, relata Eliezer.

Com isso, o profissional subiu no telhado e capturou o animal em segurança. “Foi um resgate tranquilo, e o animal não ofereceu resistência. Nós o soltamos em uma área de vegetação longe das casas, já que a cidade não possui uma área de preservação definida", relatou Eliezer.

A situação inusitada, que começou com um susto, terminou de maneira segura e deixou uma lembrança curiosa para a família. “Foi uma experiência diferente. Nunca imaginei encontrar um porco-espinho dentro de casa”, disse Leandro entusiasmado em relembrar o episódio.

Embora a presença de animais silvestres em áreas urbanas seja incomum, situações como essa lembram a importância de preservar o equilíbrio ambiental, garantindo que os animais possam ser resgatados com segurança e devolvidos ao seu habitat natural.

Conforme explica o Bombeiro Civil, Eliezer Soares Natalino Alves dos Santos, situações como esta, requerem medidas de segurança para evitar problemas maiores. “Nesses casos, o isolamento da área onde o animal estiver é a melhor opção. Retirar crianças e animais de perto, são medidas preventivas muito úteis”, informa Eliezer.