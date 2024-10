Projeto realizado em Jaguariaíva é premiado na Assembleia Legislativa do Paraná

Um projeto que ensina crianças sobre a função dos tributos conquistou o prêmio principal da 12ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP/PR), realizado na noite de 11 de outubro no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta, desenvolvida pelo município de Jaguariaíva, localizado na região dos Campos Gerais, destacou-se entre 186 iniciativas de 62 municípios inscritos nesta edição da premiação, que visa incentivar o desenvolvimento local e aprimorar as metodologias de planejamento e execução de projetos municipais.

Continua após a publicidade

O projeto premiado tem como objetivo ensinar às crianças a importância dos tributos e seu papel no financiamento de serviços públicos, promovendo a cidadania e a conscientização fiscal. A secretária de Finanças e Planejamento de Jaguariaíva, Bruna Miranda Zivigicosk, representou o município na cerimônia e enfatizou a relevância do reconhecimento em nível estadual. “Quando criamos um projeto, vemos resultados positivos com este reconhecimento. A educação é o futuro e é a base para melhores resultados na administração pública”, afirmou.

Continua após a publicidade

Ao todo, 38 iniciativas foram premiadas, abrangendo diversas áreas de governo, como educação, saúde, habitação, meio ambiente, cultura e esporte. As categorias de premiação incluíram Troféu Melhor do Ano, Tema do Ano, Tecnologia e Inovação na Administração Pública, Saúde, Assistência Social, Educação, Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade, além de Certificados de Reconhecimento e Menções Honrosas. A premiação deste ano teve como tema "Educação fiscal e cidadania: Saber é Poder, Agir é Transformar!", com a intenção de estabelecer uma nova consciência sobre o papel do cidadão na coletividade.

O evento contou com a presença de prefeitos, secretários municipais e lideranças locais, que foram incentivados a compartilhar e replicar boas práticas em suas cidades. O coordenador-geral do PGP-PR, Laerzio Chiesorin Junior, elogiou a qualidade e a criatividade dos projetos apresentados. Segundo ele, a premiação serve como um estímulo à melhoria da administração pública municipal, com um foco crescente na cidadania.

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), Fernades dos Santos, destacou a importância de reconhecer iniciativas relevantes no âmbito da gestão pública. Ele ressaltou que o banco de dados do prêmio já conta com mais de mil projetos disponíveis para consulta, permitindo que outros municípios tenham acesso a exemplos de boas práticas.

Norberto Ortigara, secretário de Estado da Fazenda, comentou que a premiação reflete a prática democrática e o compromisso com os interesses da comunidade. Ele enfatizou a importância de educar crianças e jovens sobre a função dos tributos e a necessidade de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. “Educar o cidadão para que compreenda esses mecanismos é fundamental para o crescimento do país, estados e municípios”, disse.

O PGP/PR é organizado pelo Sindafep, com o apoio da Assembleia Legislativa do Paraná e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), além de contar com a colaboração de diversas instituições e associações do estado. Entre os apoiadores estão a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), o Conselho Regional de Economia do Paraná (Corecon/PR), o Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR), a Fomento Paraná, e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Paraná (OAB-PR), entre outros.

Os projetos premiados e as propostas inscritas estão disponíveis no site do prêmio, www.pgp-pr.org.br, onde é possível acessar informações detalhadas sobre as iniciativas que foram reconhecidas nesta edição. A premiação se consolidou como um espaço importante para o estímulo e valorização de práticas inovadoras na gestão pública no Paraná.