Veja quem são os candidatos para prefeito e vereador eleitos em Jaguariaíva

No último domingo (06), mais de 20 mil eleitores de Jaguariaíva foram às urnas para escolherem seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo para representar o município nos próximos quatro anos. Mandato oficial começará a partir de janeiro de 2025.

Continua após a publicidade

Em uma disputa favorável, Juca Sloboda (PL) e seu vice, Reginaldo, foram eleitos com 11.129 votos, o que equivale a 54.48% dos votos válidos do município, que registrou mais de 20 mil votos válidos no último domingo.

Continua após a publicidade

Além da escolha do representante Executivo do município, os eleitores de Jaguariaíva escolheram os candidatos que irão compor a Câmara dos Vereadores a partir de janeiro de 2025.

Os candidatos eleitos para ocupar os cargos de vereador são Willian Abdiel (REPUBLICANOS), Rodrigão Motorista (PL), Alan Cardozo da Farmácia (PDT), Dimas do Mercado (PSD), Marquito (PP), Vinicius Cava (NOVO), Valdeci Cox (UNIÃO), Rodrigo Milek Bagua (PL), Adilson Passos Felix (MDB), Samirzinho (PDT), Ademar da Costa Passos (REPUBLICANOS), Francilei Baitala (PL) e Samuel Motorista (PP).