Trend do “Cabelo Maluco” viraliza em escolas de Wenceslau Braz

Durante esta semana, que antecede o Dia das Crianças, muitas escolas de Wenceslau Braz estão mais coloridas e animadas. Com a inovação da Semana das Crianças, diversas instituições de ensino prepararam uma programação especial, repleta de brincadeiras e trotes que estão viralizando nas redes sociais. A atmosfera festiva envolve alunos, pais e professores, criando um ambiente lúdico e interativo.

Um dos destaques que mais chamaram a atenção durante esta semana foi a famosa “Trend do Cabelo Maluco”, que tomou conta das escolas. Essa brincadeira transformou os alunos e pais em verdadeiros criadores de penteados extravagantes e inusitados. A proposta é simples. Para a atividade, os alunos vão para a escola com cabelos coloridos, exagerados e cheios de acessórios. Não há limites para a criatividade, e os resultados surpreendem pela originalidade e diversão.

Lacinhos, brinquedos, tinturas temporárias, objetos recicláveis, imitações e até mesmo plantas artificiais são utilizados para criar penteados que encantam a todos. A diretora Larissa Gouveia, da Escola Municipal Professora Araci do Rocio Quadros Mendes, destaca que a Semana das Crianças é marcada por um sentimento especial. “É uma semana que a gente pensa especialmente nas crianças. Esta é uma semana especial”, comenta.

Larissa ressalta que, desde a pandemia, a dinâmica escolar mudou e as atividades lúdicas se tornaram mais frequentes. “Antigamente, não havia tantas atividades, e agora é algo que está na moda e se espalhou por vários lugares”, explica. Essa nova abordagem não traz apenas alegria às crianças, mas também fortalece laços familiares, já que os pais normalmente ajudam na criação dos penteados.

A interação não se limita apenas aos alunos. “Até os professores entraram na brincadeira. Eu mesma fiz um penteado divertido, e, quando eles viram, ficaram encantados! Isso muda a forma como eles nos veem e como enxergam os colegas também. Foi um dia muito divertido, cheio de interação, e a gente nota que eles voltam para casa deslumbrados com a experiência”, acrescenta Larissa.

Além da diversão e do envolvimento social, a brincadeira aproxima as crianças dos pais. “A criança não consegue fazer sozinha esse cabelo em casa, então a ajuda da família é essencial. Isso cria um envolvimento maior entre pais e filhos, algo que, no dia a dia corrido, às vezes se perde”, enfatiza. Durante a semana, muitas crianças se destacaram ao escolher os cabelos mais exóticos e criativos para participar da trend.

Nas escolas, cores vibrantes como azul, rosa e verde, além de estilos inusitados, como pacotes de batata frita do McDonald's e cabelos que flutuam presos a bexigas, foram destaques. Tranças elaboradas, cabelos com pisca-pisca e muitas outras criações transformaram o ambiente escolar.

Conforme explica Larissa, por mais extravagante e super elaborado que estivesse o cabelo de um aluno, a admiração pelos colegas era evidente. Por isso, a escola realizou o “Desfile do Cabelo Maluco”, onde todos puderam participar.

“Eles amaram a brincadeira”, enfatiza Larissa, mostrando que a atividade foi um sucesso entre os estudantes. Para João Antônio de Oliveira, um aluno da 4ª série B da Escola Municipal Professora Araci do Rocio Quadros Mendes, a trend deixou o ambiente escolar mais divertido e dinâmico. “Foi muito legal. Todo mundo estava com cabelos muito legais, eu gostei muito. O Cabelo Maluco deixou a escola muito mais legal e divertida, todo mundo amou participar da brincadeira”, comentou o estudante.

Com isso, a Semana das Crianças em Wenceslau Braz não só trouxe um colorido especial para as escolas, mas também reforçou a importância da interação entre alunos, pais e professores. Essas atividades lúdicas são uma maneira de celebrar a infância, promovendo alegria e diversão em um ambiente de aprendizado. A experiência do “Cabelo Maluco” é um exemplo perfeito de como a criatividade pode transformar o cotidiano escolar, tornando-o mais leve e alegre.