Betão é eleito prefeito em Ibaiti com mais de nove mil votos; veja quem são os vereadores

No último domingo (06), mais de 17 mil eleitores de Ibaiti foram às urnas para escolherem seus novos representantes do poder Executivo e Legislativo que irão compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Com um total de 9.795 votos, o que equivale a cerca de 59% dos votos válidos do município, Betão (PP) e sua vice Vera da Vila Guay foram os candidatos eleitos para representar a prefeitura de Ibaiti.

Além do representante Executivo do município, os eleitores tiveram a oportunidade de escolher quem serão os vereadores que irão compor a Câmara Municipal no mandato de 2025, que se estenderá até o ano de 2028.

Os candidatos a vereador eleitos no município são, Cesar Tropesso (NOVO), Marli do Campinhos (UNIÃO), Verinha do Julinho (PSB), Carlos Pereira Dudu (SOLIDARIEDADE), Beto da Vila Guay (PP), Professora Tania Constantino (UNIÃO), André Subzero (NOVO), Marcia Lemes (SOLIDARIEDADE) e Tadeu Melancia (SOLIDARIEDADE).

O município contou com um total de 16.406 votos válidos, 302 votos nulos e 404 votos em branco. Os candidatos eleitos tomarão posse dos poderes a partir do dia primeiro de janeiro, quando o mandato de 2025 começará oficialmente.